ईरान ने खोला होर्मुज स्ट्रेट, लेकिन तेहरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, बोले-जारी रहेगी नाकेबंदी

US President Donald Trump on Iran: युद्ध विराम तक होर्मुज स्ट्रेट खोले जाने की तेहरान की घोषणा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ट्रुथ सोशल के जरिए कहा, 'होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) व्यापार और पूर्ण आवागमन के लिए पूरी तरह से खुला और तैयार है, लेकिन ईरान के संदर्भ में नौसैनिक नाकेबंदी (Naval Blockade) तब तक पूरी ताकत के साथ प्रभावी रहेगी, जब तक कि उनके साथ हमारा समझौता शत-प्रतिशत पूरा नहीं हो जाता। यह प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी होनी चाहिए क्योंकि अधिकांश बिंदुओं पर पहले ही बातचीत हो चुकी है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!'