बक्सर में उद्घाटन से पहले ही धंसा ओवरब्रिज का स्लैब, सांसद ने की बंद रेल फाटक खोलने की मांग

सांसद ने अपने पत्र में लिखा, 'जिस पुल को जनता की सुविधा के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर बनाया गया था, उसमें इतनी निम्न और घटिया गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग हुआ कि वह महज 10 दिनों में ही जवाब दे गया। इस पुल के निर्माण में जिस स्तर की सामग्री का उपयोग किया गया है, वैसी निम्न गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग कोई व्यक्ति अपने निजी मकान के निर्माण में भी नहीं करेगा। यह कोई तकनीकी विफलता नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार, मिलीभगत और सरकारी धन की खुली लूट का मामला है। जनता के पैसे की लूट और लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है।'