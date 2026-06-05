बिहार में चलती ट्रेन की खिड़की से लटका दिया भारी-भरकम ट्रंक, वीडियो वायरल हुआ तो रेलवे ने भी दी प्रतिक्रिया

Bihar Train Viral video: सोशल मीडिया पर इन दिनों भारतीय रेलवे से जुड़ा खतरनाक और हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक चलती ट्रेन की खिड़की से एक विशालकाय लोहे का बक्सा बाहर की तरफ हवा में लटका हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रेन के भीतर बैठे दो यात्री इस भारी-भरकम बक्से को अंदर से पकड़े हुए हैं, जबकि उसका एक बड़ा हिस्सा खिड़की से बाहर निकला हुआ है। वीडियो के सामने आने के बाद यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे के नियमों को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है, जिस पर अब खुद भारतीय रेल ने संज्ञान लिया है।