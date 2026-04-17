राहुल गांधी की बात पर लोकसभा में मचा हंगामा, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह बोलें- देश की जनता से माफी मांगे

राहुल गांधी की ‘जादूगर’ टिप्पणी पर डीएमके सांसद टीआर बालू ने कहा कि ‘जादूगर’ असंसदीय शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि सदन में यह बिल गिर जाएगा। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि जब भी विपक्ष के नेता राहुल गांधी बोलते हैं, तो सरकार उन्हें टोकती है। अब उनके भाषणों को भी हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक जादूगर की कहानी सुनाई थी, लेकिन सरकार उसे प्रधानमंत्री से क्यों जोड़ रही है? वे हर बात को प्रधानमंत्री मोदी से क्यों जोड़ते हैं?