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स्पीकर के फैसले पर भड़की TMC, बागी ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बनाने के खिलाफ जाएंगी हाई कोर्ट

TMC Moves High Court: टीएमसी पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस द्वारा ऋतब्रता बनर्जी को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देने के फैसले के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय जाएगी।

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कोलकाता

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Shaitan Prajapat

Jun 05, 2026

Mamata Banerjee

ममता बनर्जी(फोटो-IANS)

West Bengal Assembly Crisis: तृणमूल कांग्रेस की अहम बैठक में ममता बनर्जी ने कई बड़े फैसले लिए है। उन्होंने एक बार फिर से अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भरोसा जताते हुए पार्टी का महासचिव नियुक्त किया है। वहीं ममता बनर्जी टीएमसी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी रहेगी। टीएमसी पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस द्वारा ऋतब्रता बनर्जी को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देने के फैसले के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने जा रही है और इस कदम को अवैध बता रही है।

सोमवार को हाई कोर्ट में दायर हो सकती है याचिका

स्पीकर के फैसले को चुनौती देने का निर्णय टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की अध्यक्षता में कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास पर हुई बैठक में लिया गया। सूत्रों के अनुसार, पार्टी सोमवार को उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकती है।

टीएमसी ने स्पीकर द्वारा नियुक्त विपक्ष नेता को बताया अवैध

बैठक समाप्त होने के कुछ ही समय बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि हमने फैसला किया है कि स्पीकर द्वारा नियुक्त विपक्ष के नेता को अवैध घोषित किया गया है। हम उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि संकटग्रस्त पार्टी भाजपा के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी, जिस पर उन्होंने आरोप लगाया कि वह टीएमसी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर उनकी हत्या कर रही है और उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर रही है।

अभिषेक का पद कायम

ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर बरकरार रखा है, जबकि वह टीएमसी अध्यक्ष बनी रहेंगी। वरिष्ठ नेता डेरेक ओ'ब्रायन और डोला सेन संयुक्त सचिव के रूप में डायमंड हार्बर सांसद की सहायता करेंगे।

चंद्रिमा भट्टाचार्य नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त

पूर्व वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य को तृणमूल कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि सयोनी घोष को युवा टीएमसी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वरिष्ठ नेता माला रॉय महिला टीएमसी की नई अध्यक्ष होंगी।

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Published on:

05 Jun 2026 07:31 pm

Hindi News / National News / स्पीकर के फैसले पर भड़की TMC, बागी ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बनाने के खिलाफ जाएंगी हाई कोर्ट

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