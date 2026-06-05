स्पीकर के फैसले पर भड़की TMC, बागी ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बनाने के खिलाफ जाएंगी हाई कोर्ट

West Bengal Assembly Crisis: तृणमूल कांग्रेस की अहम बैठक में ममता बनर्जी ने कई बड़े फैसले लिए है। उन्होंने एक बार फिर से अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भरोसा जताते हुए पार्टी का महासचिव नियुक्त किया है। वहीं ममता बनर्जी टीएमसी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी रहेगी। टीएमसी पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस द्वारा ऋतब्रता बनर्जी को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देने के फैसले के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने जा रही है और इस कदम को अवैध बता रही है।