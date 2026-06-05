‘मैंने 7 दिनों से किसी सांसद से नहीं की बात’, TMC के संकट पर निष्कासित नेता ऋतव्रत बनर्जी ने तोड़ी चुप्पी

Ritabrata Banerjee Statement: पश्चिम बंगाल में बीते एक महीने से राजनीति घमासान मचा हुआ है। 15 साल तक सत्ता करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ​टूटकर बिखर गई है। इस पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से निष्कासित नेता ऋतब्रता बनर्जी का बयान सामने आया है। ऋतब्रता बनर्जी ने शुक्रवार कहा कि उन्होंने पिछले सात दिनों में किसी भी सांसद से बात नहीं की है और इसलिए उन्हें नहीं पता कि वे क्या करेंगे।