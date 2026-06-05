अन्नामलाई के BJP छोड़ने पर पार्टी की पहली प्रतिक्रिया, कहा- कोई नुकसान नहीं हुआ

पूर्व तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के इस्तीफे और एक नया राजनीतिक आंदोलन शुरू करने के फैसले के बारे में पूछे जाने पर नागेंद्रन ने कहा कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। अन्नामलाई ने आज घोषणा की कि वे एक नई पार्टी बनाएंगे, जो आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि आज हम एक आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। हमारी राजनीतिक पार्टी तमिलनाडु में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेगी।