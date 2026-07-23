जेपी नड्डा के आरोपों पर आया कांग्रेस का जवाब, जयराम रमेश बोले- मोदी सरकार की बौखलाहट लगातार बढ़ती जा रही

उन्होंने आगे कहा कि साल 2024 की भारी विफलता के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NTA में सुधार का वादा किया था। इसके लिए के. राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया, जिसने NTA में सुधार के लिए 101 सिफारिशें दीं। उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के बजाए धर्मेंद्र प्रधान टालमटोल करते रहे। उन्होंने कहा कि NTA में महानिदेशक का पद जो इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्यकारी पद है। वह 2024 के पेपर लीक से लेकर 2026 के पेपर लीक तक पूरे समय अतिरिक्त प्रभार के रूप में ही अधिकारियों के पास रहा।