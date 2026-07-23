मातम में बदली शादी की खुशियां, तालाब में डूबी बारातीयों की गाड़ी, पांच लोगों की दर्दनाक मौत

Odisha Car Accident: ओडिशा के ढेंकानाल जिले में एक शादी की खुशी कुछ ही पलों में मातम में बदल गई। यहां शादी से लौट रही एक बारातीयों से भरी गाड़ी तालाब में डूब गई जिसके चलते पांच लोगों की मौत हो गई है, जबकि दो लोग अभी भी घायल है। जानकारी के अनुसार दोनों घायलों की जान स्थानीय लोगों की मदद के चलते बच पाई। लोगों ने समय रहते दोनों घायलों को डूबती हुई गाड़ी से निकाल लिया जिसके चलते उनकी जान बच गई। हालांकि इस दौरान कार सवार पांच लोगों की डूबने से मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार हादसे का शिकार हुई एसयूवी कार देर रात सड़क से फिसलकर तालाब में जा गिरी थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। जांच पूरी होने के बाद ही घटना के असली कारणों का पता चल पाएगा।