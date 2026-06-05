Jaundice Outbreak in Mainpat: मैनपाट में पीलिया का कहर, उप सरपंच और 9वीं के छात्र समेत 4 लोगों की मौत! मचा हडक़ंप

अंबिकापुर। जिले के मैनपाट के विभिन्न क्षेत्रों में पीलिया (Jaundice Outbreak in Mainpat) फैला हुआ है। एक माह के भीतर पीलिया से उपसरपंच समेत 4 लोगों की मौत की भी बात सामने आ रही है। इसमें एक छात्र व 2 महिला भी शामिल हैं। जबकि अभी भी एक दर्जन से अधिक लोग पीडि़त हैं। कुछ लोगों का इलाज अंबिकापुर के निजी अस्पतालों में तथा कई का स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। पीलिया फैलने से प्रभावित गांवों में दहशत का मौहाल है। पीलिया क्यों फैला? इसका मुख्य कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। इसकी जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित गांव में कैंप लगाया। यहां पीडि़तों की जांच व इलाज जारी है।