कुनबा संभालने के लिए ‘दीदी’ ने झोंकी ताकत: नाराज नेताओं से खुद बात कर रहीं ममता बनर्जी

Mamata Banerjee Kalighat Meeting: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पूर्व सीएम ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस टूट गई है। अपना बिखरा हुआ कुनबा संभालने के लिए दीदी ने पूरी ताकत झोंक दी है। तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक ममता बनर्जी ने बागी और असमंजस में पड़े विधायकों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क साधा है। आगे दलबदल को रोकने और अपने 28 साल के इतिहास में पहली बार विभाजन का सामना कर रही पार्टी को एकजुट रखने के प्रयास में आज कोलकाता के अपने कालीघाट आवास पर एक बैठक बुलाई है।