मध्य-पूर्व तनाव पर ईरान का बड़ा बयान, कहा- ‘हम अस्थायी युद्ध विराम स्वीकार नहीं करेंगे’

US-Iran: अमेरिका-ईरान के बीच दो सप्ताह का अस्थायी युद्ध विराम 21 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच स्थायी शांति स्थापित करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसकी क्रम में ईरान की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उसने कहा कि हम किसी भी तरह के अस्थायी युद्धविराम को स्वीकार नहीं करेंगे। उसने क्षेत्रीय युद्ध को पूरी तरह समाप्त करने की मांग की।