Pomegranate Peeling Hack: अनार छीलना हुआ आसान, शेफ कुणाल कपूर का यह ट्रिक आएगी काम

अनार छीलने का आसान तरीका| image credit instagram- chefkunal
Pomegranate Peeling Hack: अनार सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है, लेकिन कई लोग इसे सिर्फ इसलिए खाने से बचते हैं क्योंकि इसे छीलना मुश्किल लगता है। दाने निकालते समय हाथ गंदे हो जाते हैं और नाखूनों में दाग भी पड़ जाते हैं। ऐसे में सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर ने इंस्टाग्राम पर एक आसान हैक शेयर किया है, जिसकी मदद से आप बिना गंदगी फैलाए मिनटों में अनार के दाने निकाल सकते हैं।
स्टेप 1
शेफ कुणाल कपूर द्वारा बताए गए हैक के अनुसार, सबसे पहले अनार के ऊपरी हिस्से को चाकू से काटकर अलग कर दें।
स्टेप 2
ऊपरी हिस्से को अलग करने के बाद आपको अनार में प्राकृतिक रेखाएं (Natural Lines) दिखाई देंगी। इन्हें फॉलो करते हुए ऊपर से नीचे तक चाकू की नोक से चीरा लगाते हुए काट लें।
स्टेप 3
चीरा लगाने के बाद अनार अपने आकार के अनुसार फूल की तरह खिल जाएगा। अब एक बड़े बर्तन में पानी भरें और अनार के टुकड़ों को इसमें डालकर हाथों से दाने निकाल लें।
स्टेप 4
अब अनार के सारे बीजों को पानी में अच्छे से मसलकर साफ करें। ऐसा करने से बीजों में लगे अनार के रेशे ऊपर तैरने लगेंगे, जिन्हें छानकर आसानी से अलग किया जा सकता है।
लीजिए, आपका घंटों का काम इस हैक से मिनटों में हो गया है। अब आप इसे सीधे खा सकते हैं, किसी डिश में शामिल कर सकते हैं या जूस भी बना सकते हैं।
स्टेप 1:
अनार को काटने से पहले, इसे एक साफ स्लैब या काउंटर पर रख के अपनी हथेली से अनार को हल्का दबाते हुए आगे-पीछे घुमाएं। ऐसा करने से अंदर के दाने ढीले हो जाते हैं।
स्टेप 2:
अब अनार के ऊपरी और निचले हिस्से को चाकू से काटकर हटा दें। इसके बाद, अनार की बाहरी सतह पर चाकू की नोक से हल्के चीरे लगाएं। अंत में, अनार को हाथों से धीरे से खोलें। ऐसा करने से सारे दाने आसानी से बाहर आ जाएंगे।
अनार एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर और विटामिन C, K से भरपूर होता (NIH – Potent Health Effects of Pomegranate) है। यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करने, पाचन सुधारने, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखने और अनार आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, इसलिए इसे हेल्दी डाइट का हिस्सा माना जाता है।। इसके अलावा अनार में एंटी-हाइपरटेंसिव गुण भी होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के साथ ही दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने में मददगार होते हैं।
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