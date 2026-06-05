Pomegranate Peeling Hack: अनार छीलना हुआ आसान, शेफ कुणाल कपूर का यह ट्रिक आएगी काम

Pomegranate Peeling Hack: अनार सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है, लेकिन कई लोग इसे सिर्फ इसलिए खाने से बचते हैं क्योंकि इसे छीलना मुश्किल लगता है। दाने निकालते समय हाथ गंदे हो जाते हैं और नाखूनों में दाग भी पड़ जाते हैं। ऐसे में सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर ने इंस्टाग्राम पर एक आसान हैक शेयर किया है, जिसकी मदद से आप बिना गंदगी फैलाए मिनटों में अनार के दाने निकाल सकते हैं।