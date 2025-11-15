राजस्थान में किसानों के साथ ये कैसा छलावा? अनार की करते हैं जबरदस्त पैदावार…और रह जाते हैं बेचने से वंचित

अनार उत्पादन में प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल होने के बाद राज्य सरकार ने बजट घोषणा 2021-22 में पादरू में फल-सब्जी मंडी स्वीकृत की थी। सिवाना मार्ग पर 40 बीघा भूमि आवंटित कर चारदीवारी और दो चेक पोस्ट का निर्माण भी किया गया, लेकिन उसके बाद कार्य ठप हो गया। मंडी परिसर में बूबुल की कंटीली झाड़ियां, कचरा और गंदगी फैली है। आधी-अधूरी मंडी किसानों के साथ मजाक जैसा प्रतीत हो रही है।