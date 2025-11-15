पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, राजस्थान के लाखों किसानों के खाते में इस तारीख को आएगा पैसा

PM Kisan Yojana 21 Kist (Patrika File Photo)
PM Kisan Yojana 21 Kist: देशभर के किसानों के लिए खुशखबरी का समय करीब आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर 2025 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे।
इस मौके को लेकर किसान बेहद उत्साहित हैं। क्योंकि एक बार फिर उनके बैंक खातों में सीधे दो हजार रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे। यह राशि बिना किसी देरी, कटौती या बिचौलियों के सीधे किसानों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी।
अब तक केंद्र सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 3.70 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रकम किसानों को सीधे उपलब्ध करा चुकी है। दुनिया में पहली बार किसी देश ने इतने बड़े पैमाने पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) को बिना किसी रुकावट और पारदर्शिता के साथ संचालित किया है। यही वजह है कि भारत आज बड़े पैमाने पर डिजिटल भुगतान और सीधी नकद सहायता का वैश्विक नेतृत्व कर रहा है।
योजना की सबसे बड़ी ताकत इसका डायरेक्ट ट्रांसफर मॉडल है, जिसमें किसान को कोई फॉर्म भरने की झंझट, किसी कार्यालय के चक्कर या किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं पड़ती। आधार-सीडेड बैंक खाते में पैसा सीधे पहुंचने से भ्रष्टाचार की संभावनाएं लगभग खत्म हो गई हैं। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पूरी तरह पारदर्शी है।
सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में PM-KISAN को और अधिक आसान और किसान-मित्र बनाने के लिए कई तकनीकी सुधार किए हैं। पहले e-KYC के लिए किसानों को नजदीकी CSC सेंटर पर लाइन में लगकर बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना पड़ता था।
अब यह प्रक्रिया सिर्फ कुछ सेकेंड में मोबाइल कैमरे से फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए पूरी हो जाती है। यही कारण है कि फेस ऑथेंटिकेशन e-KYC का सबसे लोकप्रिय तरीका बन गया है। इसके अलावा OTP और बायोमेट्रिक के विकल्प भी चालू हैं।
सरकार द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, 21वीं किस्त का लाभ देशभर के 9 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को मिलने वाला है। इस किस्त के लिए सरकार कुल 18 हजार करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित करेगी। हर किसान के खाते में दो हजार रुपए की किस्त सीधे भेजी जाएगी।
राजस्थान में पीएम किसान योजना की पहुंच काफी व्यापक है। राज्य में लगभग 75 लाख से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। इनमें से अधिकांश पात्र किसानों को 21वीं किस्त का लाभ मिलेगा। यह राशि रबी सीजन से पहले किसानों को आवश्यक आर्थिक आधार देती है, जिससे वे खाद, बीज और सिंचाई जैसे कामों की तैयारियों को और मजबूती दे पाएंगे।
योजना की 21वीं किस्त जारी होने से किसानों को न सिर्फ आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि यह सरकार द्वारा किसानों के प्रति निरंतर समर्थन का संकेत भी है। हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक क्लिक के जरिए इस किस्त को देशभर के किसानों तक पहुंचाएंगे।
