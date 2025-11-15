पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, राजस्थान के लाखों किसानों के खाते में इस तारीख को आएगा पैसा

सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में PM-KISAN को और अधिक आसान और किसान-मित्र बनाने के लिए कई तकनीकी सुधार किए हैं। पहले e-KYC के लिए किसानों को नजदीकी CSC सेंटर पर लाइन में लगकर बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना पड़ता था।

अब यह प्रक्रिया सिर्फ कुछ सेकेंड में मोबाइल कैमरे से फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए पूरी हो जाती है। यही कारण है कि फेस ऑथेंटिकेशन e-KYC का सबसे लोकप्रिय तरीका बन गया है। इसके अलावा OTP और बायोमेट्रिक के विकल्प भी चालू हैं।