Jaipur: ट्रेनों में लंबी वेटिंग, नो रूम ने बढ़ाई मुश्किलें…पीक टूरिस्ट सीजन में यात्री परेशान, जनरल कोच में हाल बेहाल

पर्यटन सीजन में ज्यादातर लंबी दूरी की ट्रेनें फुल दौड़ रही हैं। कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग है तो अधिकांश में ‘नो-रूम’ की स्थिति है। जिन यात्रियों को कन्फर्म सीट नहीं मिल पा रही, वे मजबूरी में स्लीपर और एसी कोच में घुस रहे हैं। अनधिकृत प्रवेश के कारण कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति इसलिए भी बिगड़ रही है क्योंकि अतिरिक्त भीड़ के बावजूद रेलवे ने प्रमुख रेगुलर ट्रेनों में गिने-चुने जनरल कोच ही जोड़े हैं।