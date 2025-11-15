राजस्थान में सड़क हादसे पर लगेगी लगाम! सरकार जल्द पेश करेगी 600 पेज का एक्शन प्लान

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश बी. एस. संधू की खंडपीठ ने सड़क हादसों को लेकर अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा के पत्र के आधार पर दर्ज जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। इस दौरान महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार की सड़क सुरक्षा संबंधी नीति और केंद्र सरकार के 2021-2030 एक्शन प्लान के आधार पर प्रदेश में विस्तृत एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है।