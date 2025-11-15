Rajasthan: राजस्थान के लिए सौगातों भरा दिन, CM भजनलाल शर्मा आज किसानों-छात्र-छात्राओं के खातों में भेजेंगे 204 करोड़ रुपए

शर्मा कृषि एवं उद्यान विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थी किसानों को 200 करोड़ की अनुदान राशि डीबीटी करेंगे। इससे फार्म पौण्ड, डिग्गी, पाईप लाइन, तारबंदी, कृषि यंत्र, गोवर्धन उर्वरक योजना, वर्मी कम्पोस्ट, ड्रिप-मिनी फव्वारा, कम लागत का प्याज भण्डारण कक्ष, सौर पम्प संयंत्र एवं फव्वारा से संबंधित योजनाओं के किसान लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान पीएम-कुसुम-बी कम्पोनेन्ट सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना के तहत 2 हजार प्रशासनिक स्वीकृतियां भी जारी करेंगे।