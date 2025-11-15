Patrika LogoSwitch to English

डूंगरपुर

Rajasthan: राजस्थान के लिए सौगातों भरा दिन, CM भजनलाल शर्मा आज किसानों-छात्र-छात्राओं के खातों में भेजेंगे 204 करोड़ रुपए

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डूंगरपुर में होने वाले राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में किसानों और छात्र-छात्राओं के लिए 204 करोड़ रुपए की राशि जारी करेंगे।

डूंगरपुर

image

Rakesh Mishra

Nov 15, 2025

Cm bhajanlal sharma

सीएम भजनलाल शर्मा। फाइल फोटो- पत्रिका

जयपुर। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डूंगरपुर में मनाए जाने वाले राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री इस अवसर पर जनजातीय समुदायों के विकास एवं कल्याण के लिए 62 करोड़ रुपए की लागत के 31 कार्यों का शिलान्यास और 25 करोड़ रुपए की लागत के 31 कार्यों का लोकार्पण करेंगे।

इसके साथ ही किसानों एवं जनजातीय छात्र-छात्राओं को कुल 204 करोड़ की राशि डीबीटी करेंगे। मुख्यमंत्री इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गुजरात में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से जुड़ेंगे। शर्मा राज्य स्तरीय समारोह से सिपेट, जयपुर में 20 जनजाति युवाओं के कौशल विकास के लिए असिस्टेंट मशीन ऑपरेटर इंजक्शन एक्सट्रूजन का निशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रारंभ करेंगे।

आवासीय बैच की भी होगी शुरुआत

साथ ही वे आरकेसीएल द्वारा जनजाति युवाओं को कम्प्यूटर में दक्ष बनाने के लिए उदयपुर, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में 3 प्रशिक्षण ज्ञान केन्द्रों पर आरएस-सीआईटी कोर्स का शुभारम्भ करेंगे। वहीं जनजाति भवन जयपुर में आईआईटी-जेईई, नीट प्रवेश परीक्षाओं व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 60 छात्राओं के आवासीय बैच की भी शुरुआत करेंगे।

मुख्यमंत्री इस दौरान 12 हजार जनजाति छात्र-छात्राओं को पोशाक, स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री के लिए 4 करोड़ 8 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित करेंगे। शर्मा रबी की फसल 2025-26 के लिए 50 हजार जनजातीय कृषकों को करीब 3 करोड़ की लागत के निशुल्क हाईब्रिड सब्जी बीज मिनिकिट प्रदर्शन एवं जैविक आदान का वितरण भी करेंगे।

किसानों को राहत

शर्मा कृषि एवं उद्यान विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थी किसानों को 200 करोड़ की अनुदान राशि डीबीटी करेंगे। इससे फार्म पौण्ड, डिग्गी, पाईप लाइन, तारबंदी, कृषि यंत्र, गोवर्धन उर्वरक योजना, वर्मी कम्पोस्ट, ड्रिप-मिनी फव्वारा, कम लागत का प्याज भण्डारण कक्ष, सौर पम्प संयंत्र एवं फव्वारा से संबंधित योजनाओं के किसान लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान पीएम-कुसुम-बी कम्पोनेन्ट सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना के तहत 2 हजार प्रशासनिक स्वीकृतियां भी जारी करेंगे।

वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर गुजरात के नर्मदा जिले में आयोजित होने वाले समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे 9 हजार 700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे।

15 Nov 2025 06:00 am

