Naresh Meena : हार के बाद भावुक नजर आए नरेश मीणा, हाथ से तोड़ डाले मन्नत के धागे, तस्वीर वायरल

गौरतलब है कि अन्ता विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उपचुनाव में सत्ता को नकारते हुए कांग्रेस का साथ दिया। उपचुनाव की शुक्रवार को हुई मतगणना में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के मोरपाल सुमन को 15612 वोटों से हराया। भाया को 69571 मत मिले। भाजपा के मोरपाल को 53 हजार 959 निर्दलीय नरेश मीणा को 53 हजार 800 वोट मिले। लगातार पांचवीं बार अन्ता से मैदान में उतरे भाया को तीसरी बार जीत मिली है। वे वर्ष 2003 से 2008 तक बारां से निर्दलीय विधायक रह चुके है।