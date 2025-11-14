Naresh Meena : हार के बाद भावुक नजर आए नरेश मीणा, हाथ से तोड़ डाले मन्नत के धागे, तस्वीर वायरल

नरेश मीणा। फोटो- पत्रिका नेटवर्क
Anta Assembly By Election 2025: अंता उपचुनाव के नतीजों के बीच निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीर में वे कार की छत पर बैठकर अपने हाथों में बंधे कलावे (मन्नत के धागे) एक-एक कर तोड़ते दिखाई देते हैं। भावुक नजर आ रहे नरेश मीणा ने हार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज ईमानदारी हार गई और भ्रष्टाचार जीत गया।
नरेश मीणा ने कहा कि वे अब तक तीन बार चुनाव लड़ चुके हैं और हर बार जनता ने उन्हें सम्मान दिया है। इस उपचुनाव में मिले 53 हजार से अधिक वोटों पर उन्होंने सर्वसमाज का आभार जताया। अपने लंबे संघर्ष को याद करते हुए उन्होंने कहा कि 25 साल से वे लगातार जनता के मुद्दों पर आवाज उठाते रहे हैं और इस बार भी अंता में पूरी ताकत से चुनाव लड़ा।
समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं एक किसान परिवार में जन्मा हूं। 26 महीनों में यह मेरा तीसरा चुनाव था। बारां की धरती पर जो प्यार मिला, वह मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। यह लड़ाई ईमानदारी और भ्रष्टाचार के बीच थी, दुख इस बात का है कि आखिरकार ईमानदारी पराजित हो गई।
गौरतलब है कि अन्ता विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उपचुनाव में सत्ता को नकारते हुए कांग्रेस का साथ दिया। उपचुनाव की शुक्रवार को हुई मतगणना में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के मोरपाल सुमन को 15612 वोटों से हराया। भाया को 69571 मत मिले। भाजपा के मोरपाल को 53 हजार 959 निर्दलीय नरेश मीणा को 53 हजार 800 वोट मिले। लगातार पांचवीं बार अन्ता से मैदान में उतरे भाया को तीसरी बार जीत मिली है। वे वर्ष 2003 से 2008 तक बारां से निर्दलीय विधायक रह चुके है।
