Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

Naresh Meena : हार के बाद भावुक नजर आए नरेश मीणा, हाथ से तोड़ डाले मन्नत के धागे, तस्वीर वायरल

Anta Assembly By Election 2025: अंता उपचुनाव में मिली हार के बाद निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि दुख इस बात का है कि आखिरकार ईमानदारी पराजित हो गई।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Rakesh Mishra

Nov 14, 2025

Naresh meena

नरेश मीणा। फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Anta Assembly By Election 2025: अंता उपचुनाव के नतीजों के बीच निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीर में वे कार की छत पर बैठकर अपने हाथों में बंधे कलावे (मन्नत के धागे) एक-एक कर तोड़ते दिखाई देते हैं। भावुक नजर आ रहे नरेश मीणा ने हार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज ईमानदारी हार गई और भ्रष्टाचार जीत गया।

नरेश मीणा ने कहा कि वे अब तक तीन बार चुनाव लड़ चुके हैं और हर बार जनता ने उन्हें सम्मान दिया है। इस उपचुनाव में मिले 53 हजार से अधिक वोटों पर उन्होंने सर्वसमाज का आभार जताया। अपने लंबे संघर्ष को याद करते हुए उन्होंने कहा कि 25 साल से वे लगातार जनता के मुद्दों पर आवाज उठाते रहे हैं और इस बार भी अंता में पूरी ताकत से चुनाव लड़ा।

ईमानदारी पराजित हुई

समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं एक किसान परिवार में जन्मा हूं। 26 महीनों में यह मेरा तीसरा चुनाव था। बारां की धरती पर जो प्यार मिला, वह मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। यह लड़ाई ईमानदारी और भ्रष्टाचार के बीच थी, दुख इस बात का है कि आखिरकार ईमानदारी पराजित हो गई।

यह वीडियो भी देखें

भाया ने जीता चुनाव

गौरतलब है कि अन्ता विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उपचुनाव में सत्ता को नकारते हुए कांग्रेस का साथ दिया। उपचुनाव की शुक्रवार को हुई मतगणना में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के मोरपाल सुमन को 15612 वोटों से हराया। भाया को 69571 मत मिले। भाजपा के मोरपाल को 53 हजार 959 निर्दलीय नरेश मीणा को 53 हजार 800 वोट मिले। लगातार पांचवीं बार अन्ता से मैदान में उतरे भाया को तीसरी बार जीत मिली है। वे वर्ष 2003 से 2008 तक बारां से निर्दलीय विधायक रह चुके है।

ये भी पढ़ें

अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, कहा- बिहार में इस वजह से हारी कांग्रेस
जयपुर
Ashok Gehlot

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Nov 2025 07:53 pm

Published on:

14 Nov 2025 07:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Naresh Meena : हार के बाद भावुक नजर आए नरेश मीणा, हाथ से तोड़ डाले मन्नत के धागे, तस्वीर वायरल

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Anta By Election Result: अंता उप-चुनाव में कांग्रेस की प्रंचड जीत, जानिए कौन हैं प्रमोद जैन भाया

Pramod Jain Bhaiya
बारां

Anta By Election: अंता में क्यों हुई भाजपा की हार, जानें कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया की जीत के 5 बड़े फैक्टर

bjp congress anta result
बारां

Anta By Election Result: अंता उपचुनाव में नरेश मीणा की हार के बाद समर्थकों ने जमकर काटा बवाल, पुलिस प्रशासन अलर्ट

Naresh-Meena-lost-Anta-by-election
बारां

अंता उपचुनाव के परिणाम ने चौंकाया: इन 5 वजहों से हारे BJP के मोरपाल सुमन; तीसरे स्थान पर रहे नरेश मीणा

bhajan lal sharma morpal suman
बारां

Anta Bypoll Result 2025: चौथे राउंड में पहले नंबर पर आए निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, समर्थकों में खुशी की लहर

Naresh Meena
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.