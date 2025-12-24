24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

Baran Murder: बारां जिले में अवैध संबंधों के शक में युवक की हत्या, शव को ऑटो में लेकर खुद अस्पताल पहुंचा आरोपी

बारां जिले के किशनगंज थाना क्षेत्र में अवैध संबंध के शक में दिल दहला देने वाली हत्या की वारदात सामने आई। कुल्हाड़ी से वार कर युवक की हत्या करने के बाद आरोपी शव को ऑटो में लेकर खुद ही अस्पताल पहुंच गया।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Rakesh Mishra

Dec 24, 2025

Baran Murder

फाइल फोटो- पत्रिका

बारां। जिले के किशनगंज थाना क्षेत्र के मेहरावता गांव में बुधवार को एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से वार कर गांव के ही एक युवक की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी शव को अपने ऑटो में डालकर गांव से करीब छह किलोमीटर दूर किशनगंज स्थित अस्पताल पहुंचा और शव पुलिस के हवाले कर दिया।

हत्या का मामला दर्ज

पुलिस ने मृतक के भाई की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पत्नी के मृतक के साथ अवैध संबंध होने का शक था। इस सनसनीखेज वारदात से किशनगंज क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर बारां से पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

कुल्हाड़ी से दो बार वार

किशनगंज थानाप्रभारी रमेशचंद मेरोठा ने बताया कि मेहरावता गांव निवासी हेमंत कुशवाह बुधवार को घर से खाना खाकर टहलने के लिए गांव के चौराहे पर गया था। चौराहे के पास ही रमेश कुशवाह (35) का मकान और दुकान है। रमेश को शक था कि हेमंत के उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध हैं। उस समय रमेश घर पर कुल्हाड़ी से कुछ काम कर रहा था। तभी घर के बाहर हेमंत को देखकर वह आपा खो बैठा और उस पर कुल्हाड़ी से दो बार ताबड़तोड़ वार कर दिए।

कुल्हाड़ी से हेमंत के सिर और गर्दन पर गंभीर चोटें आईं और वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। इसके बाद रमेश हेमंत को अपने ऑटो में डालकर किशनगंज अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में मृतक के भाई लखन कुशवाह की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया है।

यह वीडियो भी देखें

बारां से एमओबी टीम भी पहुंची

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी रमेश को अपनी पत्नी और मृतक हेमंत के बीच अवैध संबंध होने का शक था। बुधवार सुबह हेमंत को अचानक सामने देखकर उसने वारदात को अंजाम दे दिया। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु मौके पर पहुंचे और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मौके पर कोटा से एफएसएल टीम को बुलाया गया, वहीं बारां से एमओबी टीम भी पहुंची।

ये भी पढ़ें

Kota Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, कार पर पलटा अनियंत्रित कंटेनर, ननद-भाभी की मौत
कोटा
Delhi-Mumbai Expressway, Delhi-Mumbai Expressway accident, car container accident, car container accident in Kota, car container accident in Rajasthan, Kota road accident, Kota news, Rajasthan news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Dec 2025 09:50 pm

Published on:

24 Dec 2025 09:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Baran Murder: बारां जिले में अवैध संबंधों के शक में युवक की हत्या, शव को ऑटो में लेकर खुद अस्पताल पहुंचा आरोपी

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बारां में दर्दनाक हादसा; डिवाइडर पर सो रहे दो किसानों को बस ने कुचला, मौके पर मौत

बारां

पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली समेत कई राज्यों में निर्यात होता है राजस्थान की अन्नपूर्णा नगरी का गेहूं

Baran Wheat
बारां

Naresh Meena: अपने ऊपर हुए हमले के बाद क्या बोले नरेश मीणा? बारां प्रशासन को दिया अल्टीमेटम, धरना किया समाप्त

Naresh Meena
बारां

Rajasthan: नरेश मीणा पर हमला, लाठियों से कार में तोड़फोड़, भाया समर्थक की गाड़ी को आग लगाई

बारां

Baran Murder: गेहूं सही नहीं पीसने की शिकायत की तो कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan-Police
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.