Baran Murder: बारां जिले में अवैध संबंधों के शक में युवक की हत्या, शव को ऑटो में लेकर खुद अस्पताल पहुंचा आरोपी

किशनगंज थानाप्रभारी रमेशचंद मेरोठा ने बताया कि मेहरावता गांव निवासी हेमंत कुशवाह बुधवार को घर से खाना खाकर टहलने के लिए गांव के चौराहे पर गया था। चौराहे के पास ही रमेश कुशवाह (35) का मकान और दुकान है। रमेश को शक था कि हेमंत के उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध हैं। उस समय रमेश घर पर कुल्हाड़ी से कुछ काम कर रहा था। तभी घर के बाहर हेमंत को देखकर वह आपा खो बैठा और उस पर कुल्हाड़ी से दो बार ताबड़तोड़ वार कर दिए।