Baran Murder: बारां जिले में अवैध संबंधों के शक में युवक की हत्या, शव को ऑटो में लेकर खुद अस्पताल पहुंचा आरोपी

बारां। जिले के किशनगंज थाना क्षेत्र के मेहरावता गांव में बुधवार को एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से वार कर गांव के ही एक युवक की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी शव को अपने ऑटो में डालकर गांव से करीब छह किलोमीटर दूर किशनगंज स्थित अस्पताल पहुंचा और शव पुलिस के हवाले कर दिया।
पुलिस ने मृतक के भाई की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पत्नी के मृतक के साथ अवैध संबंध होने का शक था। इस सनसनीखेज वारदात से किशनगंज क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर बारां से पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया।
किशनगंज थानाप्रभारी रमेशचंद मेरोठा ने बताया कि मेहरावता गांव निवासी हेमंत कुशवाह बुधवार को घर से खाना खाकर टहलने के लिए गांव के चौराहे पर गया था। चौराहे के पास ही रमेश कुशवाह (35) का मकान और दुकान है। रमेश को शक था कि हेमंत के उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध हैं। उस समय रमेश घर पर कुल्हाड़ी से कुछ काम कर रहा था। तभी घर के बाहर हेमंत को देखकर वह आपा खो बैठा और उस पर कुल्हाड़ी से दो बार ताबड़तोड़ वार कर दिए।
कुल्हाड़ी से हेमंत के सिर और गर्दन पर गंभीर चोटें आईं और वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। इसके बाद रमेश हेमंत को अपने ऑटो में डालकर किशनगंज अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में मृतक के भाई लखन कुशवाह की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी रमेश को अपनी पत्नी और मृतक हेमंत के बीच अवैध संबंध होने का शक था। बुधवार सुबह हेमंत को अचानक सामने देखकर उसने वारदात को अंजाम दे दिया। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु मौके पर पहुंचे और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मौके पर कोटा से एफएसएल टीम को बुलाया गया, वहीं बारां से एमओबी टीम भी पहुंची।
