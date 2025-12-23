Dausa Crime : अवैध संबंधों में बाधा बने पति की सुपारी देकर पत्नी ने कराई थी हत्या, 10 माह पुराने ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा

फोटो-पत्रिका
दौसा। कोलवा थाना पुलिस ने करीब 10 माह पुराने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए मुख्य साजिशकर्ता मृतक की पत्नी को बिहार से गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि अवैध संबंधों में बाधा बन रहे पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने सुपारी देकर हत्या करवाई थी।
थानाधिकारी रामशरण गुर्जर ने बताया कि 10 फरवरी 2025 को सुबह करीब 10 बजे सूचना मिली थी कि बांदीकुई-जयपुर एक्सप्रेस वे पर द्वारापुरा जीरो प्वाइंट पुलिया के पास एक अज्ञात व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और मृतक की शिनाख्त तथा आरोपियों की तलाश शुरू की गई। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी संसाधनों की मदद से मृतक की पहचान आशानंद उर्फ पांडे शर्मा निवासी बिहार के रूप में हुई।
इसके बाद पुलिस ने विभिन्न टोल प्लाजा सहित कई जगह के सीसीटीवी कैमरों और मुखबिर तंत्र के जरिए जांच को आगे बढ़ाया। इसके बाद हत्याकांड में शामिल आरोपी धर्मेंद्र कुमार शर्मा और रामसुंदर उर्फ बिट्टू को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता मृतक की पत्नी श्वेता उर्फ शिल्पी फरार चल रही थी। अब विशेष टीम ने तकनीकी संसाधनों और मुखबिर की सूचना के आधार पर पनपुरा पुलिस थाना तरारी, जिला भोजपुर (आरा, बिहार) से उसे गिरफ्तार किया।
बड़ी खबरेंView All
दौसा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग