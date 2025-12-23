Dausa Crime : अवैध संबंधों में बाधा बने पति की सुपारी देकर पत्नी ने कराई थी हत्या, 10 माह पुराने ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा

थानाधिकारी रामशरण गुर्जर ने बताया कि 10 फरवरी 2025 को सुबह करीब 10 बजे सूचना मिली थी कि बांदीकुई-जयपुर एक्सप्रेस वे पर द्वारापुरा जीरो प्वाइंट पुलिया के पास एक अज्ञात व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और मृतक की शिनाख्त तथा आरोपियों की तलाश शुरू की गई। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी संसाधनों की मदद से मृतक की पहचान आशानंद उर्फ पांडे शर्मा निवासी बिहार के रूप में हुई।