Dausa: अंतिम संस्कार के बीच पुलिस की एंट्री, विरोध के बीच चिता से उतरवाया शव, 3 थानों की पुलिस रही तैनात, जानें पूरा मामला

Dausa News: मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के गेरोटा गांव में एक युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में अंतिम संस्कार के दौरान हंगामे की स्थिति बन गई। बिना पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार किए जाने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के विरोध के बीच चिता से शव को उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। स्थिति को देखते हुए तीन थानों की पुलिस मौके पर तैनात रही।