जालोर के गजीपुरा गांव में बहू-बेटियां कैमरायुक्त फोन का नहीं कर सकेंगी इस्तेमाल, समाज की पंचायत का फरमान

जालोर। जिले के जसवंतपुरा क्षेत्र के गजीपुरा गांव में एक सामाजिक पंचायत के दौरान चौधरी समाज के पंच-पटेलों ने फरमान जारी किया कि समाज की महिलाएं और बेटियां कैमरायुक्त मोबाइल फोन उपयोग नहीं करेंगी। इसके लिए उन्हें पाबंद किया गया। निर्णय अनुसार 15 गांव की बहू-बेटियों को 26 जनवरी से कैमरे वाला फोन यूज करने पर बैन रहेगा। इतना ही नहीं सार्वजनिक समारोह से लेकर पड़ोसी के घर पर भी मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी रहेगी। वह स्मार्ट फोन की जगह की-पैड फोन उपयोग में ले सकेंगी। हालांकि सामाजिक पंचायत के इस फैसले का विरोध शुरू हो गया।