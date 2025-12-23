23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जालोर

जालोर के गजीपुरा गांव में बहू-बेटियां कैमरायुक्त फोन का नहीं कर सकेंगी इस्तेमाल, समाज की पंचायत का फरमान

जालोर जिले के जसवंतपुरा क्षेत्र के गजीपुरा गांव में एक सामाजिक पंचायत ने समाज की महिलाओं और बेटियों पर कैमरायुक्त मोबाइल फोन के उपयोग करने पर रोक लगाई है।

less than 1 minute read
Google source verification

जालोर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 23, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर, फोटो मेटा एआइ

प्रतीकात्मक तस्वीर, फोटो मेटा एआइ

जालोर। जिले के जसवंतपुरा क्षेत्र के गजीपुरा गांव में एक सामाजिक पंचायत के दौरान चौधरी समाज के पंच-पटेलों ने फरमान जारी किया कि समाज की महिलाएं और बेटियां कैमरायुक्त मोबाइल फोन उपयोग नहीं करेंगी। इसके लिए उन्हें पाबंद किया गया। निर्णय अनुसार 15 गांव की बहू-बेटियों को 26 जनवरी से कैमरे वाला फोन यूज करने पर बैन रहेगा। इतना ही नहीं सार्वजनिक समारोह से लेकर पड़ोसी के घर पर भी मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी रहेगी। वह स्मार्ट फोन की जगह की-पैड फोन उपयोग में ले सकेंगी। हालांकि सामाजिक पंचायत के इस फैसले का विरोध शुरू हो गया।

समाज अध्यक्ष ने सफाई देते हुए कहा कि ये फैसला इसलिए किया गया कि महिलाओं के पास मोबाइल फोन होने से बच्चे इसका उपयोग करते हैं। रविवार को जालोर जिले के चौधरी समाज सुंधामाता पट्टी की गजीपुरा गांव में बैठक हुई थी। 14 पट्टी के अध्यक्ष सुजानाराम चौधरी की अध्यक्षता में यह निर्णय किया गया।

ये भी तर्क शामिल किए

पढ़ाई करने वाली बच्चियों को मोबाइल रखना अगर जरूरी होगा तो वे अपने घर में ही मोबाइल से पढ़ाई करेंगी। शादी समारोह, सामाजिक कार्यक्रम और पड़ोसी के घर पर भी मोबाइल नहीं ले जा सकती।
बैठक में 15 गांवों के ग्रामीण और पंच भी मौजूद थे। 26 जनवरी से कैमरा वाला फोन न रखने का निर्णय लागू होगा।

इनका तर्क

मोबाइल फोनों के संयमित उपयोग की कड़ी में सामाजिक स्तर पर चर्चा के बाद यह निर्णय किया गया था। इस निर्णय का कतई यह मतलब नहीं है कि फोन का उपयोग नहीं किया जाना है। चर्चा में केवल इस तथ्य पर सहमती बनी कि युवा पीढ़ी को फोन के दुरुपयोग से बचाया जाए। - सुजनाराम, अध्यक्ष, चौधरी समाज 14 पट्टी

ये भी पढ़ें

Jodhpur News: जोधपुर में नाइट टूरिज्म को हरी झंडी, रात 12.30 बजे तक खुले रहेंगे पर्यटन स्थल
जोधपुर
Night tourism, Night tourism in Jodhpur, Night tourism in Rajasthan, Jodhpur news, Rajasthan news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Dec 2025 06:58 am

Published on:

23 Dec 2025 06:52 am

Hindi News / Rajasthan / Jalore / जालोर के गजीपुरा गांव में बहू-बेटियां कैमरायुक्त फोन का नहीं कर सकेंगी इस्तेमाल, समाज की पंचायत का फरमान

बड़ी खबरें

View All

जालोर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में इस रेलवे स्टेशन पर होगा हाईलेवल विस्तार, बनेगा नया ब्रिज, इस तरह से मिलेगी राहत

जालोर

Rajasthan: शादी से 5 दिन पहले युवती ने क्यों की खुदकुशी? पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, गुजरात से एक आरोपी गिरफ्तार

Accused Ojha Pradeep
जालोर

Rajasthan: ये है राजस्थान का सबसे अनोखा अस्पताल, यहां दिन में भर्ती मरीज रात को हो जाते हैं ‘गायब’, जानिए कैसे

District Hospital Sanchore, Sanchore News, Rajasthan News, Government Hospital, Scam in Government Hospital, Jalore News
जालोर

Rajasthan : ज्वैलर्स पर बदमाश ने तानी पिस्टल, दुकानदार जूता लेकर दौड़ाया, सिर पर फेंककर मारा

Jalore Crime
जालोर

Rajasthan: राजस्थान के इस विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीणों ने रोका भाजपा का विकास रथ, विधायक को दी सीधी चेतावनी

Jalore News, Ahor News, Rajasthan News, BJP Vikas Rath, protest against BJP Vikas Rath
जालोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.