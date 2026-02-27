Jalore News: बेटी को ससुराल छोड़ने जा रहे बुजुर्ग की मौत, मोपेड पुल से नदी में गिरी

जबकि पुत्री के हाथ में चोट आई। मोपेड पर मौजूद दो बच्चों को खरोच तक नहीं आई। हादसे के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। इधर, सूचना पर 108 एंबुलेंस भी मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग को अचानक से चक्कर आ गए और इस दौरान यह हादसा हुआ। हादसे के दौरान बुजुर्ग के सिर में गंभीर चोट आई और उसकी मौत हो गई। शव को राजकीय मोर्चरी में रखवाया गया।