पति को छोड़कर लिव-इन में रह रही थी पत्नी, बौखलाए ससुरालवालों ने किया हमला, रोने लगी महिलाएं, VIDEO वायरल

प्रार्थी लाछीदेवी ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि भरत खिलेरी, सुनील उर्फ सोनू पालडिया, राकेश, गोविंद खिलेरी, सुरेश हिराणा, अशोक समेत अन्य युवक दो स्कॉर्पियो में सवार होकर पहुंचे और फिल्मी स्टाइल में तोड़फोड़ की। दहशत में घर में मौजूद महिलाएं विलाप करने लगीं। करीब 10 मिनट चले इस घटनाक्रम में महिलाओं ने वारदात के वीडियो भी बनाए, जिनमें बदमाश धमकी देते नजर आ रहे हैं। सभी आरोपी झाब थाना क्षेत्र के हेमागुड़ा की डीएस ढाणी के बताए जा रहे हैं।