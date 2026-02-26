26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जालोर

Rajasthan: ट्रेन के टॉयलट में छुपाकर गुजरात भेजी जा रही थी अंग्रेजी शराब, पहुंचने से पहले हुआ भंडाफोड़

ट्रेन के रास्ते शराब तस्करी का मामला सामने आया है। रेलवे ने गुजरात पहुंचने से पहले शौचालय में छुपाकर रखी अंग्रेजी शराब की 48 बोतलें बरामद की है।

2 min read
Google source verification

जालोर

image

Kamal Mishra

Feb 26, 2026

liquor smuggling

बरामद शराब की बोतलें ( फोटो-पत्रिका)

जालोर। गुजरात में शराब प्रतिबंधित है, लेकिन इसे पीने वाले बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यही कारण है कि शराब तस्कर अलग-अलग तरीकों से गुजरात तक शराब पहुंचाकर यह डिमांड पूरी करने का प्रयास करते हैं और इस अवैध नेटवर्क के जरिए कमाई भी करते हैं। रेलवे की ओर से विशेष अभियान में ट्रेन के जरिए शराब तस्करी के नेटवर्क चलाने का मामला सामने आया है।

जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के टॉयलेट में छिपाकर रखी 48 बोतल अंग्रेजी शराब को जब्त किया गया। यह कार्रवाई रानीवाड़ा और धानेरा स्टेशनों के बीच की गई।

मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने बताया कि बुधवार 25 फरवरी को ट्रेन संख्या 20485 जोधपुर-साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस में टिकट जांच के दौरान टीटीआई राजेन्द्र कुमार मीणा को कोच संख्या एस-6 के शौचालय में संदिग्ध गतिविधि का आभास हुआ। जांच करने पर पाया गया कि शौचालय के ऊपर लगी प्लाई के भीतर 48 बोतल अंग्रेजी शराब छिपाकर रखी गई थी, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 33 हजार रुपये आंकी गई है।

पूछताछ में कोई सामने नहीं आया

डिब्बे में मौजूद यात्रियों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई शराब का मालिक सामने नहीं आया। इसके बाद टीटीआई मीणा ने सतर्कता दिखाते हुए शराब की बोतलों को कब्जे में लिया और इसकी सूचना वाणिज्यिक नियंत्रक कार्यालय जोधपुर तथा संबंधित अधिकारियों को देते हुए आरपीएफ की मांग की। भीलड़ी स्टेशन पर आरपीएफ व जीआरपी सूचना पाकर मौके पर पहुंची, बाद में बरामद शराब को आगे की कार्रवाई के लिए भीलड़ी जीआरपी को सौंप दिया गया।

23 फरवरी को 100 क्वार्टर मिले थे

उल्लेखनीय है कि 23 फरवरी को इसी रेलखंड में वाणिज्य निरीक्षक नटवर दान चारण की ओर से जांच के दौरान जैसलमेर-साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में रखी लगभग 100 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद कर आरपीएफ को सुपुर्द की गई थी।

त्योहारों के मद्देनजर ट्रेनों में विशेष निगरानी

इस संबंध में मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के निर्देशानुसार त्योहारों के मद्देनजर मंडल की विभिन्न ट्रेनों में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे की टीमें लगातार ट्रेनों में सतर्कता के साथ जांच कर रही हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

ये भी पढ़ें

Food Security Scheme: ई-केवाइसी ने खोली खाद्य सुरक्षा की पोल, राजस्थान के 26 लाख लोगों को अब नहीं मिलेगा सस्ता राशन
जोधपुर
Food Security Scheme, Food Security Scheme in Rajasthan, Food Security Scheme Latest News, Food Security Scheme Update News, How to add name in Food Security Scheme, How to apply for Food Security Scheme, Kota News, Rajasthan News, खाद्य सुरक्षा योजना, खाद्य सुरक्षा योजना इन राजस्थान, खाद्य सुरक्षा योजना लेटेस्ट न्यूज, खाद्य सुरक्षा योजना अपडेट न्यूज, खाद्य सुरक्षा योजना में नाम कैसे जोड़ें, खाद्य सुरक्षा योजना आवेदन कैसे करें, कोटा न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Feb 2026 05:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Rajasthan: ट्रेन के टॉयलट में छुपाकर गुजरात भेजी जा रही थी अंग्रेजी शराब, पहुंचने से पहले हुआ भंडाफोड़

बड़ी खबरें

View All

जालोर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: फर्जी डिग्री से PTI बनने वालों की अब खैर नहीं, सत्यापन के बाद होगी गिरफ्तारी, एक्शन मोड में SOG

PTI Recruitment Exam 2022, PTI Recruitment Exam 2022 Scam, PTI Recruitment Exam 2022 Fraud, SOG, Jalore News, Rajasthan News, पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022, पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 घोटाला, पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 फर्जीवाड़ा, एसओजी, जालोर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जालोर

Jalore ROB Project: क्या होली के बाद मिल जाएगी 344 करोड़ के ROB की सौगात? धूल और जाम से जनता को रही बेहाल

ROB, Jalore ROB Project, Ramsin-Bhinmal-Raniwada Mega Highway Project, Mega Highway Project in Jalore, Jalore News, Rajasthan News, आरओबी, जालोेर आरओबी प्रोजेक्ट, रामसीन-भीनमाल-रानीवाड़ा मेगा हाईवे प्रोजेक्ट, मेगा हाईवे प्रोजेक्ट इन जालोर, जालोर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जालोर

राजस्थान में डिग्रियों का ‘काला सच’: जल गया रिकॉर्ड या बुनी गई झूठी कहानी? 25 हजार फर्जी डिग्रियां अब भी रहस्य

Black Truth of Degrees in Rajasthan Burnt Records or Fabricated Cover-Up 25000 Fake Degrees Still a Mystery
जालोर

पति को छोड़कर लिव-इन में रह रही थी पत्नी, बौखलाए ससुरालवालों ने किया हमला, रोने लगी महिलाएं, VIDEO वायरल

Jalore, Jalore News, Jalore Crime News, Rajasthan News, Attack on married woman house, जालोर, जालोर न्यूज, जालोर क्राइम न्यूज, राजस्थान न्यूज, विवाहिता के घर हमला
जालोर

Rajasthan Triple Murder: पत्नी और दो मासूमों के हत्यारे पिता को 24 घंटे बाद हुआ अफसोस, फिर भी करता रहा ढोंग

triple murder, triple murder in Jalore, triple murder in Rajasthan, murder of wife and children, murder of wife and children in Jalore, Jalore news
जालोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.