Rajasthan: ट्रेन के टॉयलट में छुपाकर गुजरात भेजी जा रही थी अंग्रेजी शराब, पहुंचने से पहले हुआ भंडाफोड़

डिब्बे में मौजूद यात्रियों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई शराब का मालिक सामने नहीं आया। इसके बाद टीटीआई मीणा ने सतर्कता दिखाते हुए शराब की बोतलों को कब्जे में लिया और इसकी सूचना वाणिज्यिक नियंत्रक कार्यालय जोधपुर तथा संबंधित अधिकारियों को देते हुए आरपीएफ की मांग की। भीलड़ी स्टेशन पर आरपीएफ व जीआरपी सूचना पाकर मौके पर पहुंची, बाद में बरामद शराब को आगे की कार्रवाई के लिए भीलड़ी जीआरपी को सौंप दिया गया।