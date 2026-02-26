Rajasthan: फर्जी डिग्री से PTI बनने वालों की अब खैर नहीं, सत्यापन के बाद होगी गिरफ्तारी, एक्शन मोड में SOG

चूंकि प्रारंभिक स्तर पर ही गड़बड़ी सामने आ चुकी है तो अगली कड़ी में फर्जीवाड़े से नौकरी हासिल करने वाले आरोपियों को एसओजी की ओर से डिटेल किया जाएगा। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अब एसओजी यूनिट जालोर में कैंप करेगी। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी भी एसओजी मुख्यालय की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। विभागीय अधिकारी का कहना है कि फर्जीवाड़ा और दुराचरण की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बता दें राजगढ़ यूनिट की ओर से दर्ज प्रकरण में जालोर जिले के 6 अभ्यर्थी शामिल थे।