Rajasthan Road News: जोधपुर तक सफर होगा आसान, इस बड़े रोड प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे 555 करोड़, बनेंगे तीन टोल प्लाजा

वर्तमान में जालोर से जोधपुर तक आवाजाही करने वाले वाहन चालकों के लिए यह मार्ग सिरदर्द से कम नहीं है। भविष्य में मार्ग पूरी तरह से नया बनने के बाद जोधपुर तक आवाजाही आसान हो जाएगी। आवाजाही को सुगम बनाने के लिए सिणगारी के पास रेलवे क्रॉसिंग पर फोरलेन रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण भी करवाया जाएगा। इससे जालोर से रवाना होने के बाद वाहन चालक बिना रुके जोधपुर तक आसानी से पहुंच सकेंगे। अक्सर आपातकालीन मामलों में यह क्रॉसिंग आफत का कारण बनती थी।