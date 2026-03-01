1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जालोर

Rajasthan Road News: जोधपुर तक सफर होगा आसान, इस बड़े रोड प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे 555 करोड़, बनेंगे तीन टोल प्लाजा

Jalore-Jodhpur Road Project: जालोर से जोधपुर तक सफर अब आसान होने जा रहा है, रोहिट-आहोर-बागरा रोड के पुनर्निर्माण के लिए 555 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। डीपीआर अप्रेल तक पूरी होने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी और 18 से 24 माह में प्रोजेक्ट पूरा होने की संभावना है।

2 min read
Google source verification

जालोर

image

Rakesh Mishra

Mar 01, 2026

Rohit-Ahor-Bagra Road Project, Jalore-Jodhpur Road Project, Rajasthan Road News, Rajasthan Road Project, New Road Project in Rajasthan, Jalore News, Jodhpur News

Rajasthan Infra News जालोर। जोधपुर तक सुगम सफर के लिए रोहिट-आहोर-बागरा रोड राहत भरा कदम साबित होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए हाल ही में राज्य बजट 2026-27 में 555 करोड़ रुपए घोषित किए गए हैं। प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर तैयार करने का कार्य चल रहा है। इसके अप्रेल माह तक पूरा होने का अनुमान है, जिसके बाद एजेंसी के निर्धारण के साथ प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हो जाएगा।

वर्तमान में जालोर से जोधपुर तक आवाजाही करने वाले वाहन चालकों के लिए यह मार्ग सिरदर्द से कम नहीं है। भविष्य में मार्ग पूरी तरह से नया बनने के बाद जोधपुर तक आवाजाही आसान हो जाएगी। आवाजाही को सुगम बनाने के लिए सिणगारी के पास रेलवे क्रॉसिंग पर फोरलेन रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण भी करवाया जाएगा। इससे जालोर से रवाना होने के बाद वाहन चालक बिना रुके जोधपुर तक आसानी से पहुंच सकेंगे। अक्सर आपातकालीन मामलों में यह क्रॉसिंग आफत का कारण बनती थी।

तीन स्थान पर बनेंगे टोल प्लाजा

नई गाइडलाइन के अनुसार टोल वसूली के दायरे में 40 किमी की दूरी पर टोल स्थापित किए जाएंगे। दो टोल प्लाजा रोहिट से आहोर के बीच स्थापित होंगे, जबकि तीसरा प्लाजा 30 किमी बायपास रोड आहोर-बागरा के बीच स्थापित किया जाएगा।

पहले बीओटी स्कीम में था यह मार्ग

वर्ष 2010 में बीओटी स्कीम में इस मार्ग का निर्माण हुआ था। उसके बाद यह लगातार परेशानी का कारण बना रहा। अब यह बीओटी स्कीम में नहीं बनेगा। नए प्रोजेक्ट में एजेंसी को भी राहत दी गई है, जिसके तहत कार्य पूरा होने पर पांच अलग-अलग किश्तों में एजेंसी को कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 40 फीसदी भुगतान किया जाएगा। वहीं शेष 60 फीसदी भुगतान 15 साल में 30 किश्तों में किया जाएगा।

बायपास के विकल्प भी तलाशे जाएंगे

जालोर से रोहिट होते हुए जोधपुर तक पहुंचने में वर्तमान में तीन घंटे तक का समय लगता है। रोड की दयनीय स्थिति और आबादी क्षेत्र से होकर गुजर रही सड़कों के कारण ये हालात बने हुए हैं। इस स्थिति में गांवों के बीच से गुजरने वाले हिस्सों में बायपास और मोड़ वाले हिस्सों को सीधा करने के विकल्प भी तलाशे जाएंगे।

18 से 24 माह में कार्य पूर्ण होने की संभावना

अप्रेल में डीपीआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट का कार्य 18 से 24 माह में पूरा होने की संभावना है। कार्य पूरा हो जाने के बाद जोधपुर तक पहुंचने वाले वाहन चालकों के 30 मिनट तक समय की बचत होगी।

इन्होंने कहा

प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर का काम चल रहा है। यह कार्य पूरा होने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी और तय एजेंसी की ओर से इस प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा।

  • केदार शर्मा, एसई, पीपीपी मोड

ये भी पढ़ें

Rajasthan Elevated Road: पीएम मोदी ने दिया तोहफा, राजस्थान में यहां बनेगी 1,243 करोड़ से एलिवेटेड रोड, जाम से मिलेगी राहत
जोधपुर
four lane elevated road, four lane elevated road in Jodhpur, four lane elevated road in Rajasthan, elevated road project, elevated road project in Jodhpur, Jodhpur elevated road, PM Narendra Modi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Mar 2026 03:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Rajasthan Road News: जोधपुर तक सफर होगा आसान, इस बड़े रोड प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे 555 करोड़, बनेंगे तीन टोल प्लाजा

बड़ी खबरें

View All

जालोर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jalore: कबाड़ियों ने खोला नशे की फैक्टरी का राज, 50 किलो एमडी बनाने का 400 किलो कच्चा माल पकड़ा, एक आरोपी अरेस्ट

प्र​तीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ
जालोर

Jalore News: बेटी को ससुराल छोड़ने जा रहे बुजुर्ग की मौत, मोपेड पुल से नदी में गिरी

जालोर

Liquor Smuggling: ट्रेन के टॉयलट में छुपाकर गुजरात भेजी जा रही थी अंग्रेजी शराब, पहुंचने से पहले हुआ भंडाफोड़

liquor smuggling
जालोर

Rajasthan: फर्जी डिग्री से PTI बनने वालों की अब खैर नहीं, सत्यापन के बाद होगी गिरफ्तारी, एक्शन मोड में SOG

PTI Recruitment Exam 2022, PTI Recruitment Exam 2022 Scam, PTI Recruitment Exam 2022 Fraud, SOG, Jalore News, Rajasthan News, पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022, पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 घोटाला, पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 फर्जीवाड़ा, एसओजी, जालोर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जालोर

Jalore ROB Project: क्या होली के बाद मिल जाएगी 344 करोड़ के ROB की सौगात? धूल और जाम से जनता को रही बेहाल

ROB, Jalore ROB Project, Ramsin-Bhinmal-Raniwada Mega Highway Project, Mega Highway Project in Jalore, Jalore News, Rajasthan News, आरओबी, जालोेर आरओबी प्रोजेक्ट, रामसीन-भीनमाल-रानीवाड़ा मेगा हाईवे प्रोजेक्ट, मेगा हाईवे प्रोजेक्ट इन जालोर, जालोर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जालोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.