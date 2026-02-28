Jalore: कबाड़ियों ने खोला नशे की फैक्टरी का राज, 50 किलो एमडी बनाने का 400 किलो कच्चा माल पकड़ा, एक आरोपी अरेस्ट

फैक्टरी से करीब 15 करोड़ की 50 किलो एमडी बनाने जितनी 400 किलो कच्ची सामग्री बरामद की गई। आधुनिक फैक्ट्री के उपकरण भी जब्त किया। आरोपी ओमप्रकाश से पूछताछ में कच्चा माल गुजरात और जोधपुर से लाया। वहीं भीनमाल की एक ट्रावेल्स से सामग्री मंगवाई गई। मौके से ओमप्रकाश को पकड़ा गया। इस नए सेटअप को स्थापित करने से पहले ही आरोपी करीब 20 करोड़ का मामला खपा जा चुका। टीम के अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में इसका प्लांट अन्यत्र था। लेकिन हाल ही में सुरक्षा के लिहाज से उसने गांवड़ी में नए स्थान पर सेटअप लगाया, जिस पर कार्रवाई की गई।