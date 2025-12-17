17 दिसंबर 2025,

बुधवार

जालोर

Rajasthan: ये है राजस्थान का सबसे अनोखा अस्पताल, यहां दिन में भर्ती मरीज रात को हो जाते हैं ‘गायब’, जानिए कैसे

जिला चिकित्सालय सांचौर में मरीजों की भर्ती के नाम पर गंभीर फर्जीवाड़ा सामने आया है। रिकॉर्ड में 23 मरीज भर्ती दिखाए गए, जबकि रात्रि जांच में पूरे अस्पताल में सिर्फ एक ही मरीज मौजूद मिला।


जालोर

image

Rakesh Mishra

Dec 17, 2025

एआई तस्वीर

सांचौर। जिला चिकित्सालय सांचौर में मरीजों की भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। अस्पताल रिकॉर्ड में जहां विभिन्न बीमारियों के नाम पर 23 मरीज भर्ती दर्शाए गए, वहीं रात को हकीकत में पूरे अस्पताल में सिर्फ एक ही मरीज बेड पर सोता मिला। शेष वार्ड पूरी तरह खाली पाए गए।

पत्रिका की रात्रिकालीन पड़ताल में यह भी सामने आया कि मरीजों की देखभाल के लिए ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ भी नदारद था। महिला नर्सों के स्थान पर केवल एक मेल नर्सिंगकर्मी ही मौजूद मिला, जबकि चार नर्सिंग कार्मिकों की ड्यूटी दर्ज थी। यह स्थिति न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि महिला मरीजों की सुरक्षा और उपचार व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है।

एम्बुलेंसकर्मी सोता हुआ मिला

ऑपरेशन थिएटर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में चिकित्सा गतिविधियों के बजाय एक एम्बुलेंसकर्मी सोता हुआ मिला। इससे अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना रवैये की तस्वीर साफ नजर आई।

सूत्रों के अनुसार, मरीजों की संख्या कागजों में बढ़ाकर दिखाना कोई साधारण चूक नहीं, बल्कि सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली दवाइयों, भोजन और बजट के संभावित दुरुपयोग का संकेत है। जब मरीज वास्तव में मौजूद नहीं थे, तो उनके नाम पर इलाज और खर्च कैसे दर्शाया जा रहा है, यह गंभीर जांच का विषय है।

चौकीदार भी नहीं

रात्रि के समय अस्पताकी निगरानी के लिए कोई चौकीदार या सुरक्षाकर्मी भी तैनात नहीं था। ऐसे में आपात स्थिति में मरीजों की सुरक्षा और अस्पताल की संपत्ति की जिम्मेदारी किसके भरोसे है। इस स्थिति में रात के समय कोई भी अनजान व्यक्ति अस्पताल में प्रवेश कर मरीजों के साथ अनहोनी कर सकता है।

इनका कहना

विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए भर्ती मरीज ड्रिप लगाने के बाद वापस चले गए थे। वे स्थानीय हैं और सुबह वापस आ जाते हैं। आगे से ऐसे मरीजों पर पाबंदी लगाई जाएगी।

  • भंवरलाल जाणी, पीएमओ, जिला चिकित्सालय सांचौर

Rajasthan: राजस्थान में रहस्यमय ढंग से गायब हुई 4 दिन की बच्ची, घर से कुछ दूरी पर मिला कटा हुआ सिर, गांव में दहशत
डूंगरपुर
Dungarpur News, Rajasthan News, Wild Animal Attack, Wild Animal Attack in Dungarpur, Wild Animal News

जालोर

राजस्थान न्यूज़

