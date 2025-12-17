Rajasthan: ये है राजस्थान का सबसे अनोखा अस्पताल, यहां दिन में भर्ती मरीज रात को हो जाते हैं ‘गायब’, जानिए कैसे

पत्रिका की रात्रिकालीन पड़ताल में यह भी सामने आया कि मरीजों की देखभाल के लिए ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ भी नदारद था। महिला नर्सों के स्थान पर केवल एक मेल नर्सिंगकर्मी ही मौजूद मिला, जबकि चार नर्सिंग कार्मिकों की ड्यूटी दर्ज थी। यह स्थिति न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि महिला मरीजों की सुरक्षा और उपचार व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है।