Rajasthan: राजस्थान में रहस्यमय ढंग से गायब हुई 4 दिन की बच्ची, घर से कुछ दूरी पर मिला कटा हुआ सिर, गांव में दहशत

जानकारी के अनुसार गणेश पुत्र शंकर ताबियाड का परिवार रात घर में सो रहा था। मकान में दरवाजा भी नहीं लगा हुआ है। रात के समय जब नवजात बच्ची नजर नहीं आई तो परिजनों ने आसपास तलाश शुरू की। इस दौरान घर से कुछ दूरी पर वन्यजीव के पगमार्क, बच्ची का सिर और कपड़े मिले, जिससे किसी वन्यजीव द्वारा बच्ची को ले जाने का अंदेशा जताया जा रहा है। परिजनों ने नवजात के सिर को दफना दिया। मामले की सूचना वन विभाग और पुलिस को नहीं दी गई।