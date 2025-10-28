Jaipur: मोतीडूंगरी की पहाड़ी पर पैंथर की घुसपैठ से दहशत, पिंजरा-कैमरा ट्रैप लगाकर सर्च जारी

गणेश नगर कॉलोनी निवासी विजय सैन ने बताया कि शनिवार रात कुछ लोगों ने गणेश मंदिर के पीछे पैंथर दिखाई देने की सूचना दी थी। इसके बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। रविवार रात को भी स्थानीय लोगों ने निगरानी रखी। करीब पौने बारह बजे पहाड़ी पर एक पेड़ के पास हलचल महसूस हुई और टॉर्च की रोशनी में उन्हें पैंथर जैसा जानवर दिखाई दिया। हालांकि, वन विभाग की टीम ने सोमवार को सुबह से शाम तक सर्च अभियान चलाया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा।