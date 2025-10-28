Jaipur: मोतीडूंगरी की पहाड़ी पर पैंथर की घुसपैठ से दहशत, पिंजरा-कैमरा ट्रैप लगाकर सर्च जारी

पैंथर को रेस्क्यू करने के लिए लगाए पिंजरा-कैमरा ट्रैप, पत्रिका फोटो
Panther Movement on Motidungri hill: जयपुर शहर में मोती डूंगरी की पहाड़ी पर एक बार फिर पैंथर की मौजूदगी से लोगों में दहशत फैल गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बीते शनिवार और रविवार की रात को उन्होंने पैंथर जैसा जानवर देखा है। वहीं, वन विभाग ने पगमार्क नहीं मिलने की बात कही है, लेकिन एहतियातन पहाड़ी पर दो पिंजरे और कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं।
गणेश नगर कॉलोनी निवासी विजय सैन ने बताया कि शनिवार रात कुछ लोगों ने गणेश मंदिर के पीछे पैंथर दिखाई देने की सूचना दी थी। इसके बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। रविवार रात को भी स्थानीय लोगों ने निगरानी रखी। करीब पौने बारह बजे पहाड़ी पर एक पेड़ के पास हलचल महसूस हुई और टॉर्च की रोशनी में उन्हें पैंथर जैसा जानवर दिखाई दिया। हालांकि, वन विभाग की टीम ने सोमवार को सुबह से शाम तक सर्च अभियान चलाया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा।
इस मामले में झालाना रेंज के रेंजर जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि पूरी मॉनिटरिंग रखी जा रही है। सर्च अभियान और रेस्क्यू टीम अलर्ट पर हैं। दो पिंजरे और कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। यदि पैंथर हुआ तो तुरंत रेस्क्यू कर लिया जाएगा। फिलहाल वहां पैंथर की पुष्टि नहीं हुई है। कैमरा ट्रैप से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब चार साल पहले भी इसी पहाड़ी से एक पैंथर को रेस्क्यू किया गया था। इसी वजह से इस बार भी लोग भयभीत हैं। आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क किया गया है। रात में निगरानी रखी जा रही है और सुबह मॉर्निंग वॉक करने वालों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग