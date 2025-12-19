RJS-2025 Result: राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित, मधुलिका यादव ने किया टॉप, शीर्ष 10 में 9 महिलाएं

फोटो- एआई जेनरेटेड
जयपुर। राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा-2025 (RJS-2025) का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत सिविल जज के कुल 44 पदों पर चयन किया गया। इस बार के परिणामों में महिला अभ्यर्थियों का प्रदर्शन खासा प्रभावशाली रहा। चयनित उम्मीदवारों में 28 महिलाएं शामिल हैं, जबकि मेरिट सूची के शीर्ष पांच स्थानों पर केवल महिला अभ्यर्थियों ने जगह बनाई है। टॉप-10 में सिर्फ एक पुरुष उम्मीदवार का नाम दर्ज है।
हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से जारी सूची के अनुसार, मधुलिका यादव ने 205.5 अंकों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है। दूसरे स्थान पर प्रज्ञा गांधी रहीं, जिन्हें 204 अंक प्राप्त हुए, जबकि अंबिका राठौड़ ने 196 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। शीर्ष रैंकिंग में महिलाओं के वर्चस्व ने एक बार फिर न्यायिक सेवाओं में उनकी मजबूत उपस्थिति को रेखांकित किया है।
इस भर्ती प्रक्रिया के तहत मुख्य परीक्षा में सफल 136 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। इंटरव्यू और लिखित परीक्षा के अंकों को मिलाकर एक संयुक्त मेरिट सूची तैयार की गई, जिसके आधार पर 44 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया गया।
कटऑफ अंकों की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए कटऑफ 190.5 अंक रही। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए यह 182 अंक तय की गई। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC-NCL) की कटऑफ 168 अंक रही, जबकि अनुसूचित जाति (SC) के लिए 146 और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 157.5 अंक निर्धारित किए गए। अतिपिछड़ा वर्ग (MBC-NCL) की कटऑफ 142 अंक रही। दिव्यांग श्रेणियों में PwBD-LD के लिए 135 और PwBD-B&LV के लिए 141.5 अंक कटऑफ रहे।
गौरतलब है कि सिविल जज के 44 रिक्त पदों के लिए अधिसूचना फरवरी 2025 के अंतिम सप्ताह में जारी की गई थी। प्रारंभिक परीक्षा 27 जुलाई को हुई, जिसका परिणाम अगस्त में घोषित किया गया। इसके बाद 11 और 12 अक्टूबर को जयपुर और जोधपुर में मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी।
