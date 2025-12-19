RJS-2025 Result: राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित, मधुलिका यादव ने किया टॉप, शीर्ष 10 में 9 महिलाएं

कटऑफ अंकों की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए कटऑफ 190.5 अंक रही। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए यह 182 अंक तय की गई। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC-NCL) की कटऑफ 168 अंक रही, जबकि अनुसूचित जाति (SC) के लिए 146 और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 157.5 अंक निर्धारित किए गए। अतिपिछड़ा वर्ग (MBC-NCL) की कटऑफ 142 अंक रही। दिव्यांग श्रेणियों में PwBD-LD के लिए 135 और PwBD-B&LV के लिए 141.5 अंक कटऑफ रहे।