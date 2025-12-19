19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

जयपुर

नगर निगम का प्लान शुरू…जयपुर में 10 दिन, 10 स्थल स्वच्छता महाअभियान

शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में नगर निगम जयपुर ने बड़ा कदम उठाया है। निगम की ओर से “10 दिन, 10 स्थल – एक संकल्प” के तहत 10 दिवसीय सघन स्वच्छता महाअभियान चलाया जाएगा।

जयपुर

image

Ashwani Kumar

Dec 19, 2025

jaipur-nagar-nigam

नगर निगम जयपुर। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में नगर निगम जयपुर ने बड़ा कदम उठाया है। निगम की ओर से “10 दिन, 10 स्थल – एक संकल्प” के तहत 10 दिवसीय सघन स्वच्छता महाअभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 20 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक शहर के सभी जोनों और वार्डों में संचालित होगा।

अत्यधिक गंदगी वाले स्थलों पर फोकस, जोन स्तर पर होगी कार्रवाई
इस विशेष स्वच्छता अभियान के तहत उन स्थानों को प्राथमिकता दी गई है, जहां लंबे समय से अत्यधिक कचरा, गंदगी और अस्वच्छता की शिकायतें मिल रही थीं।
प्रत्येक जोन में ऐसे 10-10 स्थलों का चिन्हीकरण किया गया है, जहां लगातार 10 दिनों तक विशेष सफाई अभियान चलाकर उन्हें पूरी तरह स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा।

हर जोन में गठित क्विक रिस्पॉन्स टीम
नगर निगम ने अभियान को प्रभावी बनाने के लिए जोन स्तर पर क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) का गठन किया है। ये टीमें मौके पर त्वरित कार्रवाई कर कचरा हटाने, नालियों की सफाई, झाड़ियों की कटाई और अन्य स्वच्छता कार्य करेंगी।

शहर को स्वच्छता में बनाना है मॉडल:आयुक्त
नगर निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने बताया कि यह अभियान शहर की सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।उन्होंने कहा कि पहले चरण में सबसे ज्यादा गंदगी वाले स्थानों को चिन्हित किया गया है और अधिकारियों व कर्मचारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं ताकि अभियान जमीन पर प्रभावी रूप से नजर आए।

स्वच्छ जयपुर की दिशा में बड़ा कदम
नगर निगम का यह अभियान न केवल सफाई तक सीमित रहेगा, बल्कि नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता भी बढ़ाएगा। निगम का लक्ष्य है कि वर्ष के अंत तक शहर के प्रमुख समस्या वाले क्षेत्रों को स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाया जा सके।

Published on:

19 Dec 2025 05:15 pm

