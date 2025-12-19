नगर निगम का प्लान शुरू…जयपुर में 10 दिन, 10 स्थल स्वच्छता महाअभियान

अत्यधिक गंदगी वाले स्थलों पर फोकस, जोन स्तर पर होगी कार्रवाई

इस विशेष स्वच्छता अभियान के तहत उन स्थानों को प्राथमिकता दी गई है, जहां लंबे समय से अत्यधिक कचरा, गंदगी और अस्वच्छता की शिकायतें मिल रही थीं।

प्रत्येक जोन में ऐसे 10-10 स्थलों का चिन्हीकरण किया गया है, जहां लगातार 10 दिनों तक विशेष सफाई अभियान चलाकर उन्हें पूरी तरह स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा।