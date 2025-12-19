19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

65 स्थानों से हटाए अस्थायी अतिक्रमण, 6 ट्रक सामान जब्त

जयपुर. नगर निगम ने शहर के प्रमुख बाजारों क्षेत्रों में शुक्रवार को अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। आयुक्त डॉ. गौरव सैनी के निर्देश पर निगम टीम ने बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता, किशनपोल बाजार, गणगौरी बाजार, जौहरी बाजार, हवामहल रोड, संजय सर्कल, सुभाष चौक क्षेत्र, मोती कटला दरवाजा, घोड़ा निकास रोड, [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Amit Pareek

Dec 19, 2025

जयपुर. नगर निगम ने शहर के प्रमुख बाजारों क्षेत्रों में शुक्रवार को अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। आयुक्त डॉ. गौरव सैनी के निर्देश पर निगम टीम ने बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता, किशनपोल बाजार, गणगौरी बाजार, जौहरी बाजार, हवामहल रोड, संजय सर्कल, सुभाष चौक क्षेत्र, मोती कटला दरवाजा, घोड़ा निकास रोड, रामगंज चौपड़ से घाटगेट बाजार सहित कुल 65 स्थानों से अस्थायी अतिक्रमण हटवाए गए। सतर्कता उपायुक्त पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि कार्रवाई के दौरान सड़कों व सार्वजनिक स्थलों पर अवैध रूप से खड़े ठेले जब्त किए गए। साथ ही होर्डिंग-बैनर, पोस्टर हटाए। इस दौरान 6 ट्रक सामान जब्त किया गया। अतिक्रमणकारियों से 23 हजार रुपए जुर्माना वसूला गया।

अभियान जारी रहेगा

नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर की यातायात व्यवस्था, आमजन की सुविधा एवं बाजारों की सुचारू आवाजाही बाधित करने वाले अतिक्रमण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे भी यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Dec 2025 07:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 65 स्थानों से हटाए अस्थायी अतिक्रमण, 6 ट्रक सामान जब्त

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

2.5 अरब साल पुरानी अरावली पर्वतमाला के साथ छेड़छाड़ करना मनुष्य के लिए हो सकता है घातक, क्या बोले विशेषज्ञ?

aravali parwat
Patrika Special News

ग्रामीण भारत के विकास के लिए हों बहुआयामी प्रयास

ओपिनियन

नगर निगम का प्लान शुरू…जयपुर में 10 दिन, 10 स्थल स्वच्छता महाअभियान

jaipur-nagar-nigam
जयपुर

RJS-2025 Result: राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित, मधुलिका यादव ने किया टॉप, शीर्ष 10 में 9 महिलाएं

RJS 2025 Result
जयपुर

दिल्ली की जहरीली हवा, लेकिन समाधान अब भी धुंधला है

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.