65 स्थानों से हटाए अस्थायी अतिक्रमण, 6 ट्रक सामान जब्त

जयपुर. नगर निगम ने शहर के प्रमुख बाजारों क्षेत्रों में शुक्रवार को अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। आयुक्त डॉ. गौरव सैनी के निर्देश पर निगम टीम ने बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता, किशनपोल बाजार, गणगौरी बाजार, जौहरी बाजार, हवामहल रोड, संजय सर्कल, सुभाष चौक क्षेत्र, मोती कटला दरवाजा, घोड़ा निकास रोड, रामगंज चौपड़ से घाटगेट बाजार सहित कुल 65 स्थानों से अस्थायी अतिक्रमण हटवाए गए। सतर्कता उपायुक्त पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि कार्रवाई के दौरान सड़कों व सार्वजनिक स्थलों पर अवैध रूप से खड़े ठेले जब्त किए गए। साथ ही होर्डिंग-बैनर, पोस्टर हटाए। इस दौरान 6 ट्रक सामान जब्त किया गया। अतिक्रमणकारियों से 23 हजार रुपए जुर्माना वसूला गया।
अभियान जारी रहेगा
नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर की यातायात व्यवस्था, आमजन की सुविधा एवं बाजारों की सुचारू आवाजाही बाधित करने वाले अतिक्रमण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे भी यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
