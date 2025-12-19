2.5 अरब साल पुरानी अरावली पर्वतमाला के साथ छेड़छाड़ करना मनुष्य के लिए हो सकता है घातक, क्या बोले विशेषज्ञ?

अरावली पर्वत माला वर्तमान में दोराहे पर खड़ी है। इसके पारिस्थिति की, जलविज्ञान और आर्थिक लाभ अत्यधिक हैं, परन्तु ये अनसस्टेनेबल मानव गतिविधियों से तेजी से खतरे में है। खनन नियमों की कठोर अनुपालन, क्षतिग्रस्त भूमि की पुनस्थापना और समुदाय आधारित जल प्रबंधन को बढ़ावा देकर विकास और संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना इस प्राचीन पर्वत प्रणाली को भविष्य की पीढ़ि‌यों के लिए सुरक्षित रखने के लिए अनिवार्य है। अगर 100 मीटर से ऊपरी भाग को ही पर्वत माना जाएगा तो लगभग 80 प्रतिशत अरावली में खनन और अनेक व्यावसायिक गतिविधि होने से अरावली पर्वतमाला नष्ट हो जाएगी।