अरावली नहीं बची तो देश का भविष्य संकट में

गुरुवार को मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भवन में राजस्थान पत्रिका से विशेष बातचीत में भांभू ने कहा कि अरावली की अधिकांश पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की हैं। यदि इन्हें खोदना शुरू कर दिया गया तो पहाड़ पठार में बदल जाएंगे और चारों ओर सिर्फ कंकर ही कंकर दिखाई देंगे। इससे पर्यावरण को ऐसा नुकसान होगा, जिससे बच पाना असंभव होगा। उन्होंने बताया कि हाल ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के दौरान भी उन्होंने यही सवाल उठाया था कि जब हमने पहाड़ बनाए ही नहीं, तो उन्हें नष्ट करने का अधिकार हमें किसने दिया।