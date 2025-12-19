सिंगोली के निजी स्कूल में दूषित पानी से 20 से अधिक छात्र बीमार

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शनिवार को मांडलगढ़ के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन और अधिक सतर्क हो गया। सीएमएचओ डॉ. रामकेश गुर्जर, बीसीएमओ डॉ. गोपाल यादव सहित चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सिंगोली स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल का निरीक्षण किया। अधिकारियों को स्कूल में अव्यवस्थाएं देखकर हतप्रभ होना पड़ा। शौचालयों की सफाई नहीं होने से दुर्गंध आ रही थी। छात्रों के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं था। भूतल पर बने पांच कमरों में से चार में एक साथ कक्षाएं संचालित की जा रही थीं, जबकि छत पर टीन शेड के नीचे भी कक्षाएं लगाई जा रही थीं। स्कूल में कक्षा एक से आठ तक कुल 215 छात्रों का नामांकन है।