शिक्षा विभाग कर्मियों के बच्चों को व्यावसायिक पढ़ाई के लिए मिलेगी सहायता

राज्य के शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता शिक्षा विभाग की हितकारी निधि योजना के तहत दी जाएगी। इसके लिए पात्र कार्मिक 31 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे। योजना का लाभ शिक्षा विभाग के प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत सभी वर्गों के कर्मचारियों को मिलेगा। यह आर्थिक सहायता केवल कार्मिकों के बच्चों के लिए ही मान्य होगी। एक कार्मिक केवल एक ही बच्चे के लिए आवेदन कर सकेगा।