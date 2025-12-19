सरसों में मोयला का प्रकोप, कृषि विभाग ने संभाला मोर्चा

भीलवाड़ा जिले में सरसों की फसल में मोयला कीट का प्रकोप नजर आने पर किसानों की चिंता बढ़ गई है। वहीं कृषि विभाग की टीम ने पीथास, अमरगढ़, लसाडिया, बागोर, चांदरास, बेमाली, करेड़ा, मेवासा, सेंडूदा सहित आसपास के गांवों का दौरा कर सरसों की फसल में मोयला कीट के नियंत्रण की जानकारी किसानों को दी। खेतों के भ्रमण के दौरान कुछ स्थानों पर सरसों की फसल में आंशिक रूप से मोयला का प्रकोप पाया गया। कृषि अनुसंधान अधिकारी जीतराम चौधरी ने बताया कि मोयला के अधिक प्रकोप से सरसों की पत्तियां मुड़ने लगती हैं, पीली पड़ जाती हैं और धीरे-धीरे सूख जाती हैं। समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है।