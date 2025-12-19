मळमास में 14 जनवरी तक रहेंगे विवाह व मांगलिक कार्य निषेध

सनातन धर्म में विशेष महत्व रखने वाले मळमास का शुभारंभ हो गया है। मळमास को आत्मिक शुद्धि, संयम और पुण्य अर्जन का श्रेष्ठ काल माना गया है। इस अवधि में भगवान विष्णु और भगवान सूर्य की उपासना, धार्मिक ग्रंथों के पठन-पाठन, जप, तप, हवन और दान-पुण्य को अत्यंत फलदायी बताया गया है। मळमास 16 दिसंबर से शुरू हो गया है। पूर्णाहुति 14 जनवरी को होगी। इसके बाद एक बार फिर विवाह व अन्य मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी।