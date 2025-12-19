प्रॉफिट से पहले पर्पज और फ्रीडम को प्रायोरिटी, स्टार्टअप की दुनिया को नए सिरे से गढ़ रहे Gen Z

Gen Z Entrepreneurship: कैवल्य वोहरा सिर्फ 22 साल के हैं और आदित पालिचा 23 साल के। इतनी कम उम्र में इन्होंने जेप्टो जैसी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। जेन Z स्टार्टअप की दुनिया में तेजी से आगे आ रहे हैं। वे ऐसी कंपनियां बना रहे हैं, जो मुनाफा ही नहीं, बल्कि पर्सनल वैल्यूज को भी अहमियत दे रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, 80 फीसदी से अधिक जेन जी आंत्रप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को पर्पज ड्रिवन बताते हैं। यह बताता है कि नई पीढ़ी के लिए जितना पैसा मायने रखता है, उतना ही उद्देश्य भी मायने रखता है। वे ऐसे बिजनेस बना रहे हैं, जो उनकी वैल्यूज और लाइफस्टाइल को दर्शाते हैं। जेन जी का यह नजरिया आंत्रप्रेन्योरशिप को नए सिरे से गढ़ रहा है।