क्रिकेट ही नहीं बिजनेस के भी ‘किंग’ हैं विराट कोहली, स्टार्टअप्स और प्रॉपर्टी में करते हैं भारी निवेश, देखिए ये आंकड़े

कोहली ने खेल के मैदान से बाहर निकलकर कई सफल बिजनेस में निवेश किया है. (PC: Insta/Virat Kohli)
क्रिकेट की दुनिया में विराट कोहली का क्या मुकाम है, ये बताने के लिए उनके रिकॉर्ड्स की काफी हैं, लेकिन कोहली सिर्फ एक सफल क्रिकेटर ही नहीं है, बल्कि एक कामयाब आंत्रप्रेन्योर भी हैं. वो क्रिकेट की मैच फीस के अलावा कई तरीके से कमाई करते हैं. विराट कोहली साल का कितना कमाते हैं या उनकी कुल नेटवर्थ कितनी है, इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है, बल्कि कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट कोहली की नेटवर्थ 1050 करोड़ रुपये से ज्यादा है, वो दुनिया के सबसे रईस स्पोर्ट स्टार्स की लिस्ट में शामिल हैं. उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा की नेटवर्थ 255 करोड़ रुपये है, इस तरह दोनों की कुल नेटवर्थ 1250 करोड़ रुपये है.
ये नेटवर्थ सिर्फ क्रिकेट की फीस ये नहीं बनी है. उनका कई ब्रैंड्स, स्टार्टअप्सम में भारी भरकम निवेश है. उन्होंने अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ मिलकर रियल एस्टेट में भी निवेश किया हुआ है. हम इस आर्टिकल में आपको विराट के अलग अलग एसेट्स में निवेश को लेकर जानकारी दे रहे हैं.
विराट कोहली ब्रैंड एंडोर्समेंट का एक बड़ा चेहरा है, उनके पास 30 से ज्यादा बड़े ब्रैंड्स हैं. जिसमें MRF और ऑडी जैसी कंपनियों के एंडोर्समेंट भी शामिल हैं. विराट कोहली MRF के साथ 8 साल की बैट स्पॉन्सरशिप के लिए 100 करोड़ रुपये कमाते हैं, कोहली को ऑडी से 5 करोड़ ब्रैंड एंडोर्समेंट के लिए मिलते हैं. इसके अलावा कोहली कई दूसरे ब्रैंड्स जैसे कि नेस्ले, रीबॉक (Reebok), मिंत्रा, टिसॉ, बूस्ट, हेड एंड शोल्डर्स, पेप्सी को भी एंडोर्स करते हैं. हालांकि इसकी लिस्ट काफी लंबी है. अपने एंडोर्समेंट से सालाना करीब 175 करोड़ से 200 करोड़ रुपये कमाते हैं. कोहली एक एंडोर्समेंट डील के लिए 7 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये के बीच चार्ज करते हैं.
कोहली ने खेल के मैदान से बाहर निकलकर कई सफल बिजनेस में निवेश किया है. कुछ दिन पहले ही विराट ने प्यूमा (Puma) के साथ कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है. कहा ये जा रहा है कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्होंने अपने खुद के ब्रांड One8 को ग्लोबल लेवल पर ले जाना चाहते हैं. हालांकि उन्होंने प्यूमा के सहयोग से ही One8 ब्रांड में निवेश किया है. One8 के तहत लाइफस्टाइल परिधान, परफ्यूम और One8 Commune नाम से कैफे चेन शामिल हैं. इसके अलावा कोहली ने कपड़े और फुटवियर के एक और ब्रैंड WROGN में भी निवेश किया है. इस ब्रैंड में पिछले ही साल आदित्य बिड़ला डिजिल ने भी 75 करोड़ रुपये का निवेश किया है.
विराट कोहली के पास इंडियन सुपर लीग (ISL) की फ्रेंचाइजी एफसी गोवा (FC Goa), इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग (IPTL) की फ्रेंचाइजी यूएई रॉयल्स (UAE Royals) और प्रो रेसलिंग लीग (Pro Wrestling League) की फ्रेंचाइजी बेंगलुरु योद्धाज (Bengaluru Yodhas) में हिस्सेदारी है. इसके अलावा, हाल ही में विराट ने E1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए यूएई टीम 'टीम ब्लू राइजिंग' में भी निवेश किया है. ये दुनिया की पहली 'ऑल-इलेक्ट्रिक' रेस बोट्स की सीरीज है
विराट कोहली ने पत्नी अनुष्का के साथ मिलकर रियल एस्टेट में भी बड़ा निवेश किया हुआ है.
विराट को कोहली की सोशल मीडिया में भी गहरी पैठ है. वो दुनिया में तीसरे सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले एथलीट है. जिनके इंस्टाग्राम पर 274 मिलियन फॉलोअर्स हैं. यानी कोहली का डिजिटल प्रभाव बहुत बड़ा है. जो ब्रांड उनकी पहुंच का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए एक प्रीमियम कीमत चुकानी पड़ती है, इंस्टाग्राम पर प्रति पोस्ट 8-10 करोड़ और एक्स पर प्रति पोस्ट 2.5 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. हालांकि इसे लेकर कोई सटीक फिगर नहीं है, ये कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है. विराट कोहली ने एक बार 11.45 करोड़ रुपये प्रति पोस्ट की खबर को खुद ही खारिज किया था. विराट कोहली इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 20 हस्तियों में शामिल इकलौते भारतीय हैं.
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग