क्रिकेट ही नहीं बिजनेस के भी ‘किंग’ हैं विराट कोहली, स्टार्टअप्स और प्रॉपर्टी में करते हैं भारी निवेश, देखिए ये आंकड़े



विराट को कोहली की सोशल मीडिया में भी गहरी पैठ है. वो दुनिया में तीसरे सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले एथलीट है. जिनके इंस्टाग्राम पर 274 मिलियन फॉलोअर्स हैं. यानी कोहली का डिजिटल प्रभाव बहुत बड़ा है. जो ब्रांड उनकी पहुंच का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए एक प्रीमियम कीमत चुकानी पड़ती है, इंस्टाग्राम पर प्रति पोस्ट 8-10 करोड़ और एक्स पर प्रति पोस्ट 2.5 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. हालांकि इसे लेकर कोई सटीक फिगर नहीं है, ये कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है. विराट कोहली ने एक बार 11.45 करोड़ रुपये प्रति पोस्ट की खबर को खुद ही खारिज किया था. विराट कोहली इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 20 हस्तियों में शामिल इकलौते भारतीय हैं.