13 साल की उम्र में पिता से लिए 1,200 रुपये और यूं खड़ी की बड़ी मीडिया कंपनी, अब दुनिया भर में हैं क्लाइंट्स

Rockstah Media ने अपनी नई सोच की वजह से बहुत तेजी से पॉपुलैरिटी हासिल की. (PC: linkedin)
13 साल की उम्र और कक्षा 8 में पढ़ने वाले एक बच्चे की सोच क्या हो सकती है, शायद दोस्तों के साथ मस्ती करना, ऑनलाइन गेम्स खेलना, लेकिन कुछ बच्चे बेहद खास होते हैं. इनमें से एक नाम है, फरहाद एसिडवाला, जिन्होंने 13 साल की उम्र में अपने पिता से 1,200 रुपये उधार लेकर एक ऑनलाइन वेब कम्यूनिटी बनाई, जो कि एविएशन और एयरो-मॉडलिंग पर बेस्ड थी. जो धीरे-धीरे हाई ट्रैफिक वाली वेबसाइट में तब्दील हो गई. जिसे बाद में फरहाद ने इसे अपने ही एक फैन को 25,000 रुपये में बेच दिया और इस पैसे को एक नई कंपनी खड़ी करने में लगाया, जिसका नाम था Rockstah Media.
फरहाद की ये शुरुआत कामयाबी के सफर की पहली सीढ़ी थी. आगे चलकर फरहाद ने डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बनाया. फरहाद को शुरू से ही डिजिटल मार्केटिंग का जुनून था, 16 साल की उम्र में जब वो हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, तो Rockstah Media की नींव रखी, जो एक लीडिंग इंटरनेशनल डिजिटल मीडिया एजेंसी है. यह मार्केटिंग, ब्रैंडिंग और वेब डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है. ये कंपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग, ब्रैंडिंग, इंफ्लूएंसर मार्केटिंग की एक्सपर्ट है.
महाराष्ट्र के पुणे में एक पारसी परिवार में जन्मे फरहाद ने कई बड़ी ग्लोबल कंपनियों और इंफ्लूएंसर्स के साथ भी काम किया है. उन्होंने उन टीमों की अगुवाई की है, जिन्होंने एटलसियन (Atlassian), आसुस (Asus), लेनोवो (Lenovo) और माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) जैसे ब्रैंड्स को सुरक्षित करने में सहायता की है. इस कंपनी के कई बड़े ग्लोबल क्लाइंट्स भी हैं जिसमें वार्नर ब्रदर्स, फेरारी, और यूनाइटेड नेशंस शामिल हैं. इसके अलावा कई सेलेब्रिटीज, राजनेता भी इसके क्लाइंट्स हैं.
Rockstah Media ने अपनी नई सोच की वजह से बहुत तेजी से पॉपुलैरिटी हासिल की. उन्होंने फैशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे बिजनेस क्लाइंट्स के साथ काम किया. फरहाद की कंपनी ने भारत के अलावा यूके, यूएई, अमेरिका और मिडिल ईस्ट में अपनी सर्विसेज फैलाईं.
Rockstah Media के अलावा वो CYBERNETIV के भी फाउंडर हैं, जिसकी शुरुआत इन्होने साल 2015 में की थी. ये एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है और बिजनेसेज को साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस मुहैया कराती है. फरहाद कई दूसरे बिजनेसेज में भी निवेश करते हैं. जैसे कंज्यूमर गार्ड. यह एक वेब-बेस्ड बिजनेस है. जिसकी शुरुआत उन्होंने सुहेल सेठ के साथ मिलकर उपभोक्ता शिकायतों को संभालने के लिए की थी.
फरहाद की इस कामयाबी को दुनिया ने भी सलाम किया. फोर्ब्स की Asia's 30 Under 30 की लिस्ट में भी नाम आया. 32 साल के फरहाद की गिनती अब देश के सफल आंत्रप्रेन्योर्स में होती है. फरहाद सिर्फ आंत्रप्रेन्योर नहीं हैं, वो अब एक आइकन बन चुके हैं, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है. देश के कई बड़े संस्थानों में जाकर आने वाली पीढ़ी को आंत्रप्रेन्योरशिप के बारे में अपना अनुभव साझा करते हैं. जिसमें IIT और IIM जैसे सम्मानित संस्थान भी शामिल हैं. उनकी सफलता को CNN, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टेलीग्राफ (UK) और वोग इंडिया जैसे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स में भी प्रमुखता से दिखाया गया है. फरहाद TEDx स्टेज पर एक स्पेशल स्पीकर के रूप में भी आ चुके हैं.
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग