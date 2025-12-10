13 साल की उम्र में पिता से लिए 1,200 रुपये और यूं खड़ी की बड़ी मीडिया कंपनी, अब दुनिया भर में हैं क्लाइंट्स



फरहाद की इस कामयाबी को दुनिया ने भी सलाम किया. फोर्ब्स की Asia's 30 Under 30 की लिस्ट में भी नाम आया. 32 साल के फरहाद की गिनती अब देश के सफल आंत्रप्रेन्योर्स में होती है. फरहाद सिर्फ आंत्रप्रेन्योर नहीं हैं, वो अब एक आइकन बन चुके हैं, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है. देश के कई बड़े संस्थानों में जाकर आने वाली पीढ़ी को आंत्रप्रेन्योरशिप के बारे में अपना अनुभव साझा करते हैं. जिसमें IIT और IIM जैसे सम्मानित संस्थान भी शामिल हैं. उनकी सफलता को CNN, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टेलीग्राफ (UK) और वोग इंडिया जैसे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स में भी प्रमुखता से दिखाया गया है. फरहाद TEDx स्टेज पर एक स्पेशल स्पीकर के रूप में भी आ चुके हैं.