10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रवासी राजस्थानी दिवस

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

13 साल की उम्र में पिता से लिए 1,200 रुपये और यूं खड़ी की बड़ी मीडिया कंपनी, अब दुनिया भर में हैं क्लाइंट्स

आज Rockstah Media दुनिया की लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और Cybernetiv के जरिए साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस भी दे रही है. Forbes Asia 30 Under 30 में जगह बनाने वाले फरहाद अब नई पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं

2 min read
Google source verification

भारत

image

Businessdesk

image

Mohammad Hamid

Dec 10, 2025

Rockstah Media ने अपनी नई सोच की वजह से बहुत तेजी से पॉपुलैरिटी हासिल की. (PC: linkedin)

13 साल की उम्र और कक्षा 8 में पढ़ने वाले एक बच्चे की सोच क्या हो सकती है, शायद दोस्तों के साथ मस्ती करना, ऑनलाइन गेम्स खेलना, लेकिन कुछ बच्चे बेहद खास होते हैं. इनमें से एक नाम है, फरहाद एसिडवाला, जिन्होंने 13 साल की उम्र में अपने पिता से 1,200 रुपये उधार लेकर एक ऑनलाइन वेब कम्यूनिटी बनाई, जो कि एविएशन और एयरो-मॉडलिंग पर बेस्ड थी. जो धीरे-धीरे हाई ट्रैफिक वाली वेबसाइट में तब्दील हो गई. जिसे बाद में फरहाद ने इसे अपने ही एक फैन को 25,000 रुपये में बेच दिया और इस पैसे को एक नई कंपनी खड़ी करने में लगाया, जिसका नाम था Rockstah Media.

Rockstah Media की नींव रखी


फरहाद की ये शुरुआत कामयाबी के सफर की पहली सीढ़ी थी. आगे चलकर फरहाद ने डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बनाया. फरहाद को शुरू से ही डिजिटल मार्केटिंग का जुनून था, 16 साल की उम्र में जब वो हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, तो Rockstah Media की नींव रखी, जो एक लीडिंग इंटरनेशनल डिजिटल मीडिया एजेंसी है. यह मार्केटिंग, ब्रैंडिंग और वेब डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है. ये कंपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग, ब्रैंडिंग, इंफ्लूएंसर मार्केटिंग की एक्सपर्ट है.

कई बड़े ग्लोबल क्लाइंट्स


महाराष्ट्र के पुणे में एक पारसी परिवार में जन्मे फरहाद ने कई बड़ी ग्लोबल कंपनियों और इंफ्लूएंसर्स के साथ भी काम किया है. उन्होंने उन टीमों की अगुवाई की है, जिन्होंने एटलसियन (Atlassian), आसुस (Asus), लेनोवो (Lenovo) और माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) जैसे ब्रैंड्स को सुरक्षित करने में सहायता की है. इस कंपनी के कई बड़े ग्लोबल क्लाइंट्स भी हैं जिसमें वार्नर ब्रदर्स, फेरारी, और यूनाइटेड नेशंस शामिल हैं. इसके अलावा कई सेलेब्रिटीज, राजनेता भी इसके क्लाइंट्स हैं.

Rockstah Media ने अपनी नई सोच की वजह से बहुत तेजी से पॉपुलैरिटी हासिल की. उन्होंने फैशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे बिजनेस क्लाइंट्स के साथ काम किया. फरहाद की कंपनी ने भारत के अलावा यूके, यूएई, अमेरिका और मिडिल ईस्ट में अपनी सर्विसेज फैलाईं.

कई दूसरे बिजनेसेज में भी निवेश


Rockstah Media के अलावा वो CYBERNETIV के भी फाउंडर हैं, जिसकी शुरुआत इन्होने साल 2015 में की थी. ये एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है और बिजनेसेज को साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस मुहैया कराती है. फरहाद कई दूसरे बिजनेसेज में भी निवेश करते हैं. जैसे कंज्यूमर गार्ड. यह एक वेब-बेस्ड बिजनेस है. जिसकी शुरुआत उन्होंने सुहेल सेठ के साथ मिलकर उपभोक्ता शिकायतों को संभालने के लिए की थी.

दुनिया ने माना लोहा


फरहाद की इस कामयाबी को दुनिया ने भी सलाम किया. फोर्ब्स की Asia's 30 Under 30 की लिस्ट में भी नाम आया. 32 साल के फरहाद की गिनती अब देश के सफल आंत्रप्रेन्योर्स में होती है. फरहाद सिर्फ आंत्रप्रेन्योर नहीं हैं, वो अब एक आइकन बन चुके हैं, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है. देश के कई बड़े संस्थानों में जाकर आने वाली पीढ़ी को आंत्रप्रेन्योरशिप के बारे में अपना अनुभव साझा करते हैं. जिसमें IIT और IIM जैसे सम्मानित संस्थान भी शामिल हैं. उनकी सफलता को CNN, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टेलीग्राफ (UK) और वोग इंडिया जैसे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स में भी प्रमुखता से दिखाया गया है. फरहाद TEDx स्टेज पर एक स्पेशल स्पीकर के रूप में भी आ चुके हैं.

ये भी पढ़ें

इस कपल ने 1.8 लाख रुपये से बनाए 4 करोड़, बिना झंझट ऐसे किया रिटायरमेंट का इंतजाम
कारोबार
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

10 Dec 2025 04:19 pm

Published on:

10 Dec 2025 02:37 pm

Hindi News / Business / 13 साल की उम्र में पिता से लिए 1,200 रुपये और यूं खड़ी की बड़ी मीडिया कंपनी, अब दुनिया भर में हैं क्लाइंट्स

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

क्रिकेट ही नहीं बिजनेस के भी 'किंग' हैं कोहली, जानिए कहां लगाते हैं पैसा

कारोबार

Stock Market: विदेशी निवेशक कहां लगा रहे हैं सबसे ज्यादा पैसा, किन सेक्टर्स से हुआ मोहभंग?

FPI Investment News
कारोबार

Gold Rate Today: अमेरिका से आने वाले बड़े फैसले से पहले लुढ़का सोना, उधर चांदी में नहीं रुक रही तेजी, जानिए आज के भाव

Gold Rate Today
कारोबार

Anil Ambani के बेटे के पास है दौलत का पूरा पहाड़, जानिए कितने अमीर हैं मुश्किल में फंसे Jai Anmol

Jai Ambani News
कारोबार

दिसंबर में कार कंपनियां दे रहीं 4 लाख रुपये तक का डिस्काउंट, देखिए लिस्ट

December Car Discounts
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.