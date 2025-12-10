Anil Ambani के बेटे के पास है दौलत का पूरा पहाड़, जानिए कितने अमीर हैं मुश्किल में फंसे Jai Anmol

मुकेश अंबानी का परिवार अक्सर खबरों में बना रहता है। उनके बेटों से लेकर परिवार के हर सदस्य का नाम लोगों को मुंह-जुबानी याद है। लेकिन अनिल अंबानी के परिवार के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती। अनिल के बेटे जय अनमोल और अंशुल लाइमलाइट से दूर रहते हैं। जय अनमोल, अनिल अंबानी परिवार के बड़े बेटे हैं। वह अपने पिता के साथ कारोबार में पिछले काफी समय से सक्रिय हैं। बताया जाता है कि जय अनमोल की आगे की सोच और रणनीतिक भूमिकाओं के चलते समूह की कंपनियों के कर्जे में कमी आई है। हालांकि, समूह पर संकट इतना बड़ा है कि एक के बाद एक परेशानियां सामने आती रहती हैं।