कारोबार

Silver Price Update: क्या इस साल ही 2 लाख के पार निकल जाएगी चांदी? रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे दाम

Silver price prediction: चांदी की कीमतों में लगातार मजबूती बनी हुई है। तमाम ऐसे कारण हैं, जो चांदी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। सिल्वर के आगे भी तेज रफ़्तार से दौड़ने की उम्मीद है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 10, 2025

Silver Price Update

चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। (PC: AI)

Silver Price Today: अगर आप चांदी में निवेश करना चाहते हैं और कीमतों में बड़ी गिरावट का इंतजार कर रहे हैं, तो आपका इंतजार फिलहाल खत्म होने वाला नहीं है। चांदी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं और आगे भी यही सिलसिला बरकरार रहने की उम्मीद है। कमोडिटी एक्स्पर्ट्स का मानना है कि सिल्वर की मजबूती के सभी कारण मौजूद हैं। ऐसे में किसी बड़ी गिरावट की संभावना कम है।

अभी क्या चल रहे हैं दाम?

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में चांदी की कीमतों में लगातार मजबूती देखने को मिली है। यूएस स्पॉट सिल्वर के दाम रिकॉर्ड नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। मंगलवार को चांदी के दाम में 3 प्रतिशत से अधिक का उछाल आया था और आज यानि बुधवार को भी उछाल जारी है। चांदी 61.2 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है। घरेलू कीमतों की बात करें, तो गुड रिटर्न्स के अनुसार एक किलो चांदी 1,90,100 रुपए के भाव पर मिल रही है।

बड़ी छलांग लगाने में सक्षम

कमोडिटी एक्स्पर्ट्स का अनुमान है कि चांदी अगले साल की शुरुआत में 2 लाख रुपए प्रति किलो का आंकड़ा पार कर सकती है। हालांकि, अगर सिल्वर की पिछली चाल पर नजर डालें, तो वह 2025 की समाप्ति से पहले भी यह जादुई आंकड़ा छू सकती है। 6 नवंबर को सिल्वर करीब डेढ़ लाख प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी और आज यह एक लाख नब्बे हजार पर है। चांदी एक बार में बड़ी छलांग लगाने की क्षमता रखती है। ऐसे में दिसंबर समाप्त होने से पहले ही इसके 2 लाख को पार करने की संभावना बनी रहेगी।

फेड रिजर्व पर टिकी निगाह

अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेड रिजर्व आज नीतिगत ब्याज दरों पर अपना फैसला सुनाएगा। उम्मीद है कि फेड रिजर्व ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। इस उम्मीद से चांदी उत्साहित है। यूएस स्पॉट सिल्वर के एक दिन में 3.19% की उछाल को ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर उम्मीद पूरी होती है, तो चांदी और सोने की स्पीड में तेजी आना लाजमी है। बता दें कि अमेरिका में महंगाई फेड रिजर्व के टारगेट से ऊपर बनी हुई है। हालांकि, माना जा रहा है कि इसके बावजूद केंद्रीय बैंक ब्याज दरों पर राहत दे सकता है।

इन वजहों से आ रही तेजी

फेड रिजर्व से उम्मीद के अलावा भी चांदी में मजबूती की कई वजह हैं। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, SS वेल्थस्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेवा का कहना है कि चांदी का स्ट्रक्चरल मोमेंटम मजबूत है। चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड लगातार बढ़ रही है। खासकर, सोलर पैनल, इलेक्ट्रानिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन और फार्मा इंडस्ट्री में चांदी की मांग में उछाल आया है। अमेरिका ने चांदी को अपनी 2025 क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट में शामिल किया है। इससे क्लीन एनर्जी टेक्नॉलजी में चांदी की रणनीतिक वैल्यू बढ़ गई है।

Published on:

10 Dec 2025 09:08 am

Hindi News / Business / Silver Price Update: क्या इस साल ही 2 लाख के पार निकल जाएगी चांदी? रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे दाम

