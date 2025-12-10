Silver Price Update: क्या इस साल ही 2 लाख के पार निकल जाएगी चांदी? रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे दाम

अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेड रिजर्व आज नीतिगत ब्याज दरों पर अपना फैसला सुनाएगा। उम्मीद है कि फेड रिजर्व ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। इस उम्मीद से चांदी उत्साहित है। यूएस स्पॉट सिल्वर के एक दिन में 3.19% की उछाल को ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर उम्मीद पूरी होती है, तो चांदी और सोने की स्पीड में तेजी आना लाजमी है। बता दें कि अमेरिका में महंगाई फेड रिजर्व के टारगेट से ऊपर बनी हुई है। हालांकि, माना जा रहा है कि इसके बावजूद केंद्रीय बैंक ब्याज दरों पर राहत दे सकता है।