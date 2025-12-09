9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

फीकी पड़ी IPL की चमक! ब्रैंड वैल्यू में आई 20% की गिरावट; क्या है टीमों का हाल?

पिछले 5 वर्षों में पहली बार IPL की ब्रैंड वैल्यू में 20% की भारी गिरावट आई है, जो 2024 के 12 बिलियन डॉलर से घटकर 2025 में 9.6 बिलियन डॉलर रह गई है.

4 min read
Google source verification

भारत

image

Businessdesk

image

Mohammad Hamid

Dec 09, 2025

IPL की कुल ब्रैंड वैल्यू इससे पहले साल 2020 में कोविड-19 महामारी के चलते 20% से ज्यादा गिर गई थी. (PC: Insta/iplt20)

क्या IPL की ब्रैंड वैल्यू खतरे में है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले पांच साल में पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग की ब्रैंड वैल्यू में 20% की गिरावट आई है. ब्रैंड वैल्यूएशन और कंसल्टेंसी फर्म ब्रैंड फाइनेंस की नई रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में IPL की ब्रैंड वैल्यू घटकर 9.6 बिलियन डॉलर रह गई है, जो 2024 में 12 बिलियन डॉलर हुआ करती थी.

क्यों गिरी ब्रैंड वैल्यू?

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जियो-पॉलिटिनकल तनाव, IPL का पिछला मोमेंटम कमजोर पड़ना और नीलामी में हुई कुछ गलतियों की वजह से टीमों को अपनी स्क्वाड स्ट्रैटेजी में बदलाव करना पड़ा, जिसका असर मैच के दिन कमजोर प्रदर्शन के तौर पर दिखा. रिपोर्ट के मुताबिक IPL 2025 एक तरह से “कोर्स करेक्शन” का दौर है, जहां लीग अपनी कमियों को सुधार रही है, ताकि दोबारा रफ्तार पकड़ी जा सके और लंबे समय में ब्रैंड वैल्यू और मज़बूत हो सके.

इस अनिश्चितता का असर टॉप चार फ्रेंचाइज़ी टीमों मुंबई इंडियंस (MI), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की ब्रैंड वैल्यू पर भी साफ दिखा है. साल 2025 में इन टीमों की ब्रैंड वैल्यू 9% से 33% तक घट गई, जबकि पिछले साल इन सभी टीमों की ब्रैंड वैल्यू 100 मिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच चुकी थी और इनमें 36% से 70% तक की ग्रोथ दर्ज की गई थी. IPL की कुल ब्रैंड वैल्यू इससे पहले साल 2020 में कोविड-19 महामारी के चलते 20% से ज्यादा गिर गई थी.

क्या है टीमों की वैल्युएशन

चलिए एक नजर डालते हैं साल 2025 में IPL की सबसे वैल्युएबल टीमों पर

  1. मुंबई इंडियंस108 मिलियन डॉलर की ब्रैंड वैल्यू के साथ मुंबई इंडियंस IPL की सबसे वैल्युएबल फ्रेंचाइज़ी बनकर उभरी है, हालांकि यह पिछले साल के मुकाबले 9% कम है. MI ने एक बार फिर नंबर-1 की कुर्सी को हासिल कर लिया है, 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने ये पोजीशन छीन ली थी.
  2. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुRCB फैंस के लिए इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती, 18 साल बाद अपना पहला IPL खिताब जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) IPL की दूसरी सबसे वैल्युएबल ब्रैंड बन गई है.RCB की ब्रैंड वैल्यू 105 मिलियन डॉलर रही, जो पिछले साल के मुकाबले 10% कम है. पिछले साल RCB तीसरे पायदान पर थी, लेकिन टाइटल जीतने के बाद उसने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है.
  3. चेन्नई सुपर किंग्सचेन्नई सुपर किंग्स जो कि साल 2024 में नंबर-1 की पोजीशन पर थी, अब फिसलकर तीसरे नंबर पर आ गई है. IPL 2025 में पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रहने का असर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की ब्रैंड वैल्यू पर दिखा है जो कि घटकर 93 मिलियन डॉलर रह गई है, जो कि सालाना आधार पर करीब 24% कम है.
  4. कोलकाता नाइट राइडर्स2024 की IPL चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) 2025 में पिछला प्रदर्शन दोहरा नहीं पाई. KKR 2025 में पॉइंट्स टेबल के निचले तीन पायदानों में रही. इस कमजोर प्रदर्शन का सीधा असर ब्रैंड वैल्यू पर पड़ा, जो घटकर 74 मिलियन डॉलर रह गई, यानी इसमें करीब 33% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई. ब्रैंड वैल्यू रैंकिंग में KKR चौथे नंबर पर बनी रही. पिछले साल भी ये चौथे नंबर पर ही थी.
  5. गुजरात टाइटंसGT ब्रैंड वैल्यू रैंकिंग में 5वें पायदान पर है, ये 2024 के मुकाबले लंबी छलांग है, जब वो 8वें पायदान पर थी, इसकी ब्रैंड वैल्यू 70 मिलियन डॉलर है. रिपोर्ट के मुताबिक, नीलामी में की गई रणनीतिक खरीदारी, शुभमन गिल के इर्द-गिर्द बनी एक मजबूत कोर टीम और दबाव में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता ने टीम की साख को मजबूत किया है.
  6. पंजाब किंग्ससाल 2024 के मुकाबले पजांब किंग्स की ब्रैंड वैल्यू में 2025 में 3% की गिरावट देखने को मिली है और ये 66 मिलियन डॉलर रही है, लेकिन रैंकिंग के मामले में ये पिछले साल के 9वें पायदान से उछलकर इस साल छठे पायदान पर है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में, पंजाब किंग्स ने लीग स्टेज में टॉप पोजीशन हासिल की, जिसकी वजह से इस टीम को चैंपियनशिप के लिए एक मजबूत दावेदार माना गया.
  7. लखनऊ सुपर जायंट्सLSG जो पिछले साल 10 वें स्थान पर थी, 59 मिलियन डॉलर की ब्रैंड वैल्यू के साथ सातवें स्थान पर आ गई है. हालांकि, इसकी ब्रैंड वैल्यू में 2% की गिरावट दर्ज की गई है. LSG ने ऋषभ पंत की कप्तानी में निकोलस पूरन और डेविड मिलर जैसे मजबूत खिलाड़ियों को नीलामी में खरीदकर इस सीज़न में काफी ऊंची उम्मीदों के साथ कदम रखा था.
  8. डेल्ही कैपिटल्सदिल्ली कैपिटल्स (DC) एक पायदान फिसलकर 7वें स्थान से 8वें स्थान पर आ गई, क्योंकि इसकी ब्रैंड वैल्यू 26% गिरकर 59 मिलियन डॉलर रह गई है. इस टीम की कप्तानी केएल राहुल कर रहे थे हालांकि, यह प्वाइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर रही है और प्लेऑफ में जगह बनाने से चूक गई.
  9. सनराइजर्स हैदराबादखराब मैच परफॉर्मेंस की वजह से SRH की ब्रैंड वैल्यू 56 मिलियन डॉलर रह गई है, जो कि पिछले साल से 34% कम है. जबकि रैंकिंग पिछले साल के 5वें से फिसलकर 9वें पर आ गई है.
  10. राजस्थान रॉयल्स53 मिलियन डॉलर की ब्रैंड वैल्यू के साथ राजस्थान रॉयल्स की रैंकिंग 10वीं है. 2024 के मुकाबले इसकी ब्रैंड वैल्यू में 35% की गिरावट दर्ज की गई है.

इस T20 लीग ने पहली बार 2023 में 10 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार किया था और 2024 के दौरान उस स्तर से ऊपर बनी रही. ब्रैंड फाइनेंस ने कहा कि IPL ने 2025 सीज़न में 384.6 बिलियन मिनट का वॉच टाइम हासिल करके ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग का एक मजबूत रिकॉर्ड बनाया है.

ये भी पढ़ें

पैसों को लेकर ये 7 आदतें आपको कभी अमीर नहीं बनने देंगी! CA की ये चेतावनी हल्के में मत लेना
कारोबार
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Dec 2025 02:40 pm

Hindi News / Business / फीकी पड़ी IPL की चमक! ब्रैंड वैल्यू में आई 20% की गिरावट; क्या है टीमों का हाल?

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

आज लुढ़का सोना, आगे क्या हैं अनुमान? जानिए Gold को लेकर एक्सपर्ट्स की राय

Gold Price Today
कारोबार

IndiGo पर पहली बड़ी कार्रवाई, 115 फ्लाइट्स के उड़ने पर रोक, यात्रियों पर क्या होगा असर?

DGCA Action Against Indigo
कारोबार

Gold Silver Price Today: अमेरिका में ब्याज दर पर फैसले से पहले सोने में गिरावट, उधर चांदी में जारी है तेजी, जानिए आज के भाव

Gold Silver Price Today
कारोबार

हर तरफ लाल ही लाल, शेयर बाजार में आज भी बड़ी गिरावट, क्या है वजह?

Why Share Market Fall Today
कारोबार

Donald Trump की धमकी से ‘दहशत’ में ये Stocks, कहीं आपका भी तो नहीं लगा पैसा?

Trump new tariff
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.