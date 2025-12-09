फीकी पड़ी IPL की चमक! ब्रैंड वैल्यू में आई 20% की गिरावट; क्या है टीमों का हाल?

IPL की कुल ब्रैंड वैल्यू इससे पहले साल 2020 में कोविड-19 महामारी के चलते 20% से ज्यादा गिर गई थी. (PC: Insta/iplt20)
क्या IPL की ब्रैंड वैल्यू खतरे में है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले पांच साल में पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग की ब्रैंड वैल्यू में 20% की गिरावट आई है. ब्रैंड वैल्यूएशन और कंसल्टेंसी फर्म ब्रैंड फाइनेंस की नई रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में IPL की ब्रैंड वैल्यू घटकर 9.6 बिलियन डॉलर रह गई है, जो 2024 में 12 बिलियन डॉलर हुआ करती थी.
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जियो-पॉलिटिनकल तनाव, IPL का पिछला मोमेंटम कमजोर पड़ना और नीलामी में हुई कुछ गलतियों की वजह से टीमों को अपनी स्क्वाड स्ट्रैटेजी में बदलाव करना पड़ा, जिसका असर मैच के दिन कमजोर प्रदर्शन के तौर पर दिखा. रिपोर्ट के मुताबिक IPL 2025 एक तरह से “कोर्स करेक्शन” का दौर है, जहां लीग अपनी कमियों को सुधार रही है, ताकि दोबारा रफ्तार पकड़ी जा सके और लंबे समय में ब्रैंड वैल्यू और मज़बूत हो सके.
इस अनिश्चितता का असर टॉप चार फ्रेंचाइज़ी टीमों मुंबई इंडियंस (MI), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की ब्रैंड वैल्यू पर भी साफ दिखा है. साल 2025 में इन टीमों की ब्रैंड वैल्यू 9% से 33% तक घट गई, जबकि पिछले साल इन सभी टीमों की ब्रैंड वैल्यू 100 मिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच चुकी थी और इनमें 36% से 70% तक की ग्रोथ दर्ज की गई थी. IPL की कुल ब्रैंड वैल्यू इससे पहले साल 2020 में कोविड-19 महामारी के चलते 20% से ज्यादा गिर गई थी.
चलिए एक नजर डालते हैं साल 2025 में IPL की सबसे वैल्युएबल टीमों पर
इस T20 लीग ने पहली बार 2023 में 10 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार किया था और 2024 के दौरान उस स्तर से ऊपर बनी रही. ब्रैंड फाइनेंस ने कहा कि IPL ने 2025 सीज़न में 384.6 बिलियन मिनट का वॉच टाइम हासिल करके ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग का एक मजबूत रिकॉर्ड बनाया है.
