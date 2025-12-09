फीकी पड़ी IPL की चमक! ब्रैंड वैल्यू में आई 20% की गिरावट; क्या है टीमों का हाल?

इस अनिश्चितता का असर टॉप चार फ्रेंचाइज़ी टीमों मुंबई इंडियंस (MI), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की ब्रैंड वैल्यू पर भी साफ दिखा है. साल 2025 में इन टीमों की ब्रैंड वैल्यू 9% से 33% तक घट गई, जबकि पिछले साल इन सभी टीमों की ब्रैंड वैल्यू 100 मिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच चुकी थी और इनमें 36% से 70% तक की ग्रोथ दर्ज की गई थी. IPL की कुल ब्रैंड वैल्यू इससे पहले साल 2020 में कोविड-19 महामारी के चलते 20% से ज्यादा गिर गई थी.