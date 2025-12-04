पैसों को लेकर ये 7 आदतें आपको कभी अमीर नहीं बनने देंगी! CA की ये चेतावनी हल्के में मत लेना



लोग अक्सर वसीयत बनाने, नॉमिनी को सही करने, या पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे जरूरी कागज़ात को टालते रहते हैं। यह एक बड़ी गलती है। अगर कुछ अनहोनी हो जाती है, तो आपके परिवार को आपकी बनाई हुई दौलत आसानी से मिल सके, इसके लिए ये कागज़ात तैयार रखना ज़रूरी है। यह आपके परिवार की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। वो लिखते हैं कि सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज़ किए जाने वाले क्षेत्रों में से एक है बुनियादी संपत्ति की योजना में देरी करना। नॉमिनीज को अपडेट करने, एक बुनियादी वसीयत लिखने या पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने जैसे सरल कदम भी यह सुनिश्चित करते हैं कि जो भी दौलत बनाई गई है वह सुरक्षित रहे और सुलभ हो। वो कहते हैं कि यह अंत की योजना नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की सुरक्षा करना है जो मायने रखते हैं।