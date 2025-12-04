SIP Investment: 10 साल में 1 करोड़ का फंड तैयार करने के लिए हर महीने कितने बचाने होंगे?

Investment Tips (प्रतीकात्मक फोटो)
Investment Tips: बड़ा फंड तैयार करने का पहला मंत्र है - नियमित निवेश। अगर आप हर महीने कुछ न कुछ बचाकर सही जगह निवेश करते हैं तो अपना भविष्य बेहतर बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड में SIP ने निवेश को बेहद आसान और आकर्षक बना दिया है। पिछला इतिहास बताता है कि म्यूचुअल फंड में लंबे समय तक निवेश करने वालों को अच्छा-खासा रिटर्न मिला है।
निवेश यदि लंबे समय तक किया जाता है, तो उसके अच्छा रिटर्न देने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि लंबी अवधि में ही कंपाउंडिंग की असल शक्ति देखने को मिलती है। आजकल अधिकांश लोगों का लक्ष्य होता है एक करोड़ का फंड तैयार करना। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश से इस लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए वित्तीय अनुशासन और नियमित निवेश बेहद जरूरी है।
आइए समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 10 साल में 1 करोड़ का फंड बनाना चाहता है, तो उसे हर महीने कितना निवेश करना होगा। दस साल सामान्य अवधि है, जबकि 20 या 30 साल सुनकर ऐसा लगता है कि आधी जिंदगी ही निकल जाएगी। हालांकि, यदि सही उम्र में निवेश शुरू कर दिया जाए, तो 20 या 30 साल भी कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। यही वजह है कि पैरेंट्स बच्चों को कमाई शुरू करते ही निवेश की आदत विकसित करने की सलाह देते हैं।
दस साल में एक करोड़ जुटाने के लिए हर महीने कितने की SIP करनी होगी, यह निवेश पर मिलने वाले रिटर्न रेट पर निर्भर करता है। चलिए मान लेते हैं कि रिटर्न सालाना 9% से 13% के बीच रहेगा। इस आधार पर कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार होगी:
रिटर्न SIP कुल निवेश
9% 51,676 रु. 62.01 लाख
10% 48,817 रु. 58.58 लाख
11% 46,083 रु. 55.30 लाख
12: 43,471 रु. 52.17 लाख
13% 42,320 रु. 50.8 लाख
यदि 9% रिटर्न मिलता है, तो आपको हर महीने 51,676 रुपए की SIP करनी होगी। इस पर आपको अनुमानित रिटर्न मिलेगा 38,73,924 रुपए। आपका कुल निवेश होगा 62,01,120 रुपए। इस तरह आप एक करोड़ के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। इसी तरह, यदि 10% रिटर्न मिलता है, तो हर महीने 48,817 रुपए निवेश करने होंगे। अनुमानित रिटर्न होगा 42,25,210 रुपए और कुल निवेश 58,58,040 रुपए। इस तरह एक करोड़ का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। 11% की दर से रिटर्न के मामले में अनुमानित रिटर्न अमाउन्ट 45,61,631 और कुल निवेश राशि 55,29,960 रुपए होगी। इसी तरह, 12% के वार्षिक रिटर्न पर मिलने वाला अनुमानित रिटर्न अमाउन्ट होगा 48,83,492 रुपए, कुल निवेश 52,16,520 रुपए। 13% की दर से अनुमानित रिटर्न 53,61,125 रुपए और कुल निवेश राशि 50,78,400 रुपए होगी।
