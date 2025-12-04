SIP Investment: 10 साल में 1 करोड़ का फंड तैयार करने के लिए हर महीने कितने बचाने होंगे?

यदि 9% रिटर्न मिलता है, तो आपको हर महीने 51,676 रुपए की SIP करनी होगी। इस पर आपको अनुमानित रिटर्न मिलेगा 38,73,924 रुपए। आपका कुल निवेश होगा 62,01,120 रुपए। इस तरह आप एक करोड़ के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। इसी तरह, यदि 10% रिटर्न मिलता है, तो हर महीने 48,817 रुपए निवेश करने होंगे। अनुमानित रिटर्न होगा 42,25,210 रुपए और कुल निवेश 58,58,040 रुपए। इस तरह एक करोड़ का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। 11% की दर से रिटर्न के मामले में अनुमानित रिटर्न अमाउन्ट 45,61,631 और कुल निवेश राशि 55,29,960 रुपए होगी। इसी तरह, 12% के वार्षिक रिटर्न पर मिलने वाला अनुमानित रिटर्न अमाउन्ट होगा 48,83,492 रुपए, कुल निवेश 52,16,520 रुपए। 13% की दर से अनुमानित रिटर्न 53,61,125 रुपए और कुल निवेश राशि 50,78,400 रुपए होगी।