4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

SIP Investment: 10 साल में 1 करोड़ का फंड तैयार करने के लिए हर महीने कितने बचाने होंगे?

Mutual fund SIP calculation: निवेश की आदत जितनी जल्दी विकसित हो जाए, उतना अच्छा रहता है। इसके अलावा एक बड़ा फंड तैयार करने के लिए नियमित निवेश जरूरी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 04, 2025

Investment Tips

Investment Tips (प्रतीकात्मक फोटो)

Investment Tips: बड़ा फंड तैयार करने का पहला मंत्र है - नियमित निवेश। अगर आप हर महीने कुछ न कुछ बचाकर सही जगह निवेश करते हैं तो अपना भविष्य बेहतर बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड में SIP ने निवेश को बेहद आसान और आकर्षक बना दिया है। पिछला इतिहास बताता है कि म्यूचुअल फंड में लंबे समय तक निवेश करने वालों को अच्छा-खासा रिटर्न मिला है।

लंबे वक्त में मिलता है अच्छा रिटर्न

निवेश यदि लंबे समय तक किया जाता है, तो उसके अच्छा रिटर्न देने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि लंबी अवधि में ही कंपाउंडिंग की असल शक्ति देखने को मिलती है। आजकल अधिकांश लोगों का लक्ष्य होता है एक करोड़ का फंड तैयार करना। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश से इस लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए वित्तीय अनुशासन और नियमित निवेश बेहद जरूरी है।

जल्द निवेश की आदत अच्छी

आइए समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 10 साल में 1 करोड़ का फंड बनाना चाहता है, तो उसे हर महीने कितना निवेश करना होगा। दस साल सामान्य अवधि है, जबकि 20 या 30 साल सुनकर ऐसा लगता है कि आधी जिंदगी ही निकल जाएगी। हालांकि, यदि सही उम्र में निवेश शुरू कर दिया जाए, तो 20 या 30 साल भी कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। यही वजह है कि पैरेंट्स बच्चों को कमाई शुरू करते ही निवेश की आदत विकसित करने की सलाह देते हैं।

दस साल में एक करोड़ जुटाने के लिए हर महीने कितने की SIP करनी होगी, यह निवेश पर मिलने वाले रिटर्न रेट पर निर्भर करता है। चलिए मान लेते हैं कि रिटर्न सालाना 9% से 13% के बीच रहेगा। इस आधार पर कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार होगी:

10 साल में 1 करोड़ के लिए मंथली SIP

रिटर्न SIP कुल निवेश
9% 51,676 रु. 62.01 लाख
10% 48,817 रु. 58.58 लाख
11% 46,083 रु. 55.30 लाख
12: 43,471 रु. 52.17 लाख
13% 42,320 रु. 50.8 लाख

इस तरह पूरा होगा लक्ष्य

यदि 9% रिटर्न मिलता है, तो आपको हर महीने 51,676 रुपए की SIP करनी होगी। इस पर आपको अनुमानित रिटर्न मिलेगा 38,73,924 रुपए। आपका कुल निवेश होगा 62,01,120 रुपए। इस तरह आप एक करोड़ के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। इसी तरह, यदि 10% रिटर्न मिलता है, तो हर महीने 48,817 रुपए निवेश करने होंगे। अनुमानित रिटर्न होगा 42,25,210 रुपए और कुल निवेश 58,58,040 रुपए। इस तरह एक करोड़ का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। 11% की दर से रिटर्न के मामले में अनुमानित रिटर्न अमाउन्ट 45,61,631 और कुल निवेश राशि 55,29,960 रुपए होगी। इसी तरह, 12% के वार्षिक रिटर्न पर मिलने वाला अनुमानित रिटर्न अमाउन्ट होगा 48,83,492 रुपए, कुल निवेश 52,16,520 रुपए। 13% की दर से अनुमानित रिटर्न 53,61,125 रुपए और कुल निवेश राशि 50,78,400 रुपए होगी।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

ये भी पढ़ें

25 लाख की नौकरी छोड़ बना डिलीवरी बॉय, वायरल हो रही कहानी, लोग बोले- बंदे में आंत्रप्रेन्योर बनने के सभी गुण
कारोबार
Viral story food delivery entrepreneur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Dec 2025 02:41 pm

Hindi News / Business / SIP Investment: 10 साल में 1 करोड़ का फंड तैयार करने के लिए हर महीने कितने बचाने होंगे?

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

अंमीर बनना है? सिर्फ कॉफी ही नहीं ये 6 आदतें भी छोड़ो

कारोबार

कैसे इस कपल ने सिम्पल फॉर्मूले से 4 करोड़ का रिटायरमेंट प्लान बना लिया

कारोबार

Mandi Bhav: चना, धान के भाव मंदे, गेहूं, सोयाबीन, लहसुन हुआ तेज, 2 लाख कट्टे रही कृषि जिंसों की आवक, जानें मंडी भाव

कोटा

क्रिसमस पर अपनों को दें Warren Buffett वाला गिफ्ट, संवर जाएगा भविष्य

Christmas gift investment idea
कारोबार

एयर इंडिया से टूटा अनुष्का शंकर का जो सितार, क्या है उसकी कीमत? एयरलाइंस को लगाई फटकार

Pandit Ravi Shankar daughter news
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.