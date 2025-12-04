25 लाख की नौकरी छोड़ बना डिलीवरी बॉय, वायरल हो रही कहानी, लोग बोले- बंदे में आंत्रप्रेन्योर बनने के सभी गुण

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक व्यक्ति ने अपने दोस्त की कहानी शेयर की है, जिसने अपनी जमी-जमाई नौकरी छोड़कर फूड डिलीवरी शुरू कर दी। Enji Vi (@original_ngv) ने लिखा है - जब मेरे दोस्त ने अपनी भारी-भरकम सैलरी वाली नौकरी छोड़ी, तो उसे आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उसके पैरेंट्स उसके भविष्य को लेकर चिंतित हैं। अगले साल उसकी शादी होनी है, उसने कुछ वक्त पहले ही एक नई कार भी खरीदी है। उसके माता-पिता कई बार मुझसे उसे समझाने के लिए कह चुके हैं। उन्हें लगता है कि उनका लड़का अपना करियर बर्बाद कर रहा है।