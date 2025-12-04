25 लाख की नौकरी छोड़ बना डिलीवरी बॉय, वायरल हो रही कहानी, लोग बोले- बंदे में आंत्रप्रेन्योर बनने के सभी गुण

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की गई कहानी तेजी से वायरल हो रही है। (PC: perplexity.ai)
Viral Story: सालाना 25 लाख रुपए कमाने वाला कोई व्यक्ति यदि कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़कर फूड डिलीवरी शुरू कर दे, तो आप उसे क्या कहेंगे? सनकी, पागल या कुछ और? सोशल मीडिया पर एक ऐसे ही व्यक्ति को लेकर बहस छिड़ी हुई है और अधिकांश लोग इसे पागलपन नहीं बल्कि जुनून करार दे रहे हैं। उनका मानना है कि बंदे में आंत्रप्रेन्योर बनने के सभी गुण हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक व्यक्ति ने अपने दोस्त की कहानी शेयर की है, जिसने अपनी जमी-जमाई नौकरी छोड़कर फूड डिलीवरी शुरू कर दी। Enji Vi (@original_ngv) ने लिखा है - जब मेरे दोस्त ने अपनी भारी-भरकम सैलरी वाली नौकरी छोड़ी, तो उसे आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उसके पैरेंट्स उसके भविष्य को लेकर चिंतित हैं। अगले साल उसकी शादी होनी है, उसने कुछ वक्त पहले ही एक नई कार भी खरीदी है। उसके माता-पिता कई बार मुझसे उसे समझाने के लिए कह चुके हैं। उन्हें लगता है कि उनका लड़का अपना करियर बर्बाद कर रहा है।
पोस्ट में आगे लिखा है - मेरा दोस्त 25 लाख रुपए सालाना की नौकरी छोड़कर स्विगी/रेपिडो ड्राइवर बन गया और यह कोई मजाक नहीं है। हर कोई उसकी आलोचना कर रहा है, लेकिन मुझे अपने दोस्त पर पूरा विश्वास है। वह कुछ बड़ा करना चाहता है। उसने नौकरी केवल ऐसे ही नहीं छोड़ी, उसके कुछ सपने हैं और उन सपनों तक पहुंचने के लिए उसने पास एक प्लान है। हालांकि, ये बात अलग है कि शादी से पहले अचानक नौकरी छोड़ने से उसके पैरेंट्स परेशान और चिंतित हैं।
एक्स यूजर ने अपने दोस्त के प्लान के बारे में बताए हुए लिखा - वह एक यूनिवर्सिटी के नजदीक रहता है। उसके इलाके में कई ऑफिस भी हैं। वह छह महीने के भीतर क्लाउड किचन शुरू करना चाहता है। हालांकि, इससे पहले यह समझना चाहता है कि लोग सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद करते हैं, कौन सा फूड सबसे ज्यादा ऑर्डर किया जाता है। इसलिए वह फूड डिलीवरी बॉय बना। उसने जो बिजनेस मॉडल तैयार किया है, वह तीन से चार महीने में प्रॉफिट कमाना शुरू कर सकता है।
एक्स यूजर का कहना है कि मेरे दोस्त का विजन एकदम क्लीयर है, लेकिन उसके पैरेंट्स इस फैसले से खुश नहीं हैं। अधिकतर दोस्त भी उसका मजाक बना रहे हैं। उसे सामाजिक रूप से अपमानित होना पड़ रहा है। एक बार एक गार्ड ने लिफ्ट इस्तेमाल करने पर उसे जमकर फटकारा था। आमतौर पर डिलीवरी बॉय का लिफ्ट इस्तेमाल करना पसंद नहीं किया जाता। इसके बावजूद मेरा दोस्त अपने फैसले पर कायम है। आलोचनाएं उसके इरादे और मजबूत कर रही हैं। मैं पूरी तरह उसके साथ हूं और विश्वास है कि एक दिन वो कामयाब होगा।
यह कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। अधिकांश लोग उस व्यक्ति के साहस की तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है - अपना भविष्य बेहतर बनाने के लिए लाइफस्टाइल को डाउनगग्रेड करने के लिए हिम्मत चाहिए। दूसरे ने लिखा है - यह असली रिसर्च है। वहीं, एक अन्य यूजर का कहना है कि यही असली आंत्रप्रेन्योरशिप है।
